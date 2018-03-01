1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Başladığında yer yerinden oynayacak'

Kentsel dönüşümde son durum hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, "5 yılda 600 bin yapıda dönüşüm oldu. Yerinde dönüşüm esası, alan bazlı dönüşüm esası. Belediyelere ne tür teşvikler yapacağımız hususu da çalışıldı. A, B, C planımız hazır. Start verildiğinde Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Bu yaza çok rahat başlarız. İşe başlarız, İstanbul için de başlarız" dedi
01 Mart 2018 11:49
Yazdır
'Başladığında yer yerinden oynayacak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, NTV'nin sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul projesinde ÇED raporu süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Özhaseki, "Bir takım sivil toplum örgütlerinin gündem oluşturduğu gibi İstanbul için, İstanbul'un su kaynakları için bir tehlike söz konusu değil. İstanbul'a olumsuz bir etki olmaz. ÇED sürecini tamamlamak için halkın katılımı toplantısı gerçekleştiririz. Her ÇED sürecinde bunu yapıyoruz. Orada itirazları alıyoruz, dikkate alıyoruz. Rüzgar enerjisine kuşların göç yolunu etkiliyor diye itiraz var" dedi.

"İSTANBUL'DA EN GEÇ 2030'A KADAR DEPREM BEKLENİYOR"

Deprem hazırlığıyla ilgili konuşan Özhaseki şunları söyledi: "Eskiye nazaran iyiyiz. Ama eksiklerimiz var. Rahatız demek için yüzde 100 binaların güvenli olması lazım. 1999'a kadar yapılmış binalar risk taşıyor. 2000 öncesi binalar eski yönetmeliklere göre yapıldığı için risk taşıyor. 2000 sonrası yapılanlar ise güvenli. Türkiye'de 2000 öncesi yapılmış 15 milyon civarında bağımsız birimin 7,5 milyonu risk taşıyor. İstanbul için risk nedir? İnsanları uyarmak benim görevim. Şu anda deprem olma riski olan yer Adalar gibi gözüküyor. En fazla 2030'a kadar deprem olarak karşımıza gelir deniyor. Hocaların söylediği büyük ihtimalle 7'nin üzerinde deprem olacak deniyor. Etkilenecek bölgeler sahilde Avcılar'a doğru uzanan hat. 2000 öncesi yapılmış 5,6,7 katlı binalar."

"BAŞLADIĞINDA YER YERİNDEN OYNAYACAK"

Kentsel dönüşümde son durum hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, "5 yılda 600 bin yapıda dönüşüm oldu. Yerinde dönüşüm esası, alan bazlı dönüşüm esası. Belediyelere ne tür teşvikler yapacağımız hususu da çalışıldı. A, B, C planımız hazır. Start verildiğinde Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Bu yaza çok rahat başlarız. İşe başlarız, İstanbul için de başlarız" dedi.

"Fikirtepe'yi çözeceğiz" diyen Bakan, batmış olan müteahhitlerin işlerini kendilerinin aldığını belirtti.
NTV
Bu haber 30,439 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı
01 Mart 2018 15:37		 Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
01 Mart 2018 15:01
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı
01 Mart 2018 12:24		 '300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor
01 Mart 2018 11:20
Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması
01 Mart 2018 11:07		 İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 113 arttı
01 Mart 2018 10:18
İhracat rakamları açıklandı
01 Mart 2018 10:15		 Mersin'de 200 yatırımcı yer bekliyor
01 Mart 2018 08:45
Karnesi pekiyi olan mükellefin KDV'si hızlı iade edilecek
01 Mart 2018 08:40		 Prim borçluları için kredi dönemi yarın başlıyor
01 Mart 2018 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi
MHP istedi, bütünşehir projesi ertelendi
Diyanet'teki torpil, bir dilekçeyle Başkanlığa iletildi
'Başladığında yer yerinden oynayacak'
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şaşırtan ifade
İkinci ele indirim hamlesi
'300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor
TRT'nin yasaklılar listesi
Yerli otomobile babayiğit CEO
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anderson talisca 1
doktorlar 1
kibrit 2
emniyet müdürü fahri küçük 2
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
aşk ve mavi 1
serengeti 2
trt'nin 208 şarkıya yasak getirmesi 2
ayakkabı doyumsuzluğu 1
04.03.2018 fenerbahçe vs akhisar bld.spor maçı 1
SON İLANLAR
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam