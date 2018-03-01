|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
72 ildeki eş zamanlı 'vurgun' operasyonu
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 10 şüpheli daha adliyeye getirildi
Alınan bilgiye göre, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 130 şüpheliden 10'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.
Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli Körfez Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik 72 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 130 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye 26 Şubat'tan itibaren gruplar halinde sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklanmış, 60'ı adli kontrol şartıyla 7'si de savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Bu haber 1,322 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI