O öğretmenin telefon hatlarında da Bylock var

Dün sosyal medyada bir iddia çok fazla gündem olmuştu. İddiaya göre, 2016 darbesi sonrasında açığa alınan ve sonrasında hakkında gözaltı işlemi uygulanan bir öğretmen vefat etmiş ancak yapılan inceleme sonrasında masum olduğu tespit edilerek görevine iade edilmişti.

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin bir açıklama yapmış, açığa alınma tedbirinin, öğretmenin masumumiyeti nedeniyle değil vefatı nedeniyle kaldırıldığını belirtmiştir. Tekin, sözkonusu öğretmenin FETÖ'yle ilişkisine ilişkin olarak Bakanlıkta yeterli veri bulunduğunu ifade etmişti.

Memurlar.net'e ulaşan bilgilerde de, öğretmenin, FETÖ'nün Konya'daki okullarından olan Merve Eğitim Kurumları ve Sabah dersanelerinde müdür olarak görev yaptığı, görev yaptığı dönemde FETÖ aleyhine söz söyleyen personele şiddete varan eylemlerde bulunduğu ve hakkında Savcılıklara yapılan şikayetler bulunduğu ifade edilmişti.

Diğer taraftan ulaştığımız yeni bilgilere göre, söz konusu öğretmenin kullandığı iki cep telefonu hattında ve evdeki sabit telefon hattında da Bylock çıkmıştır. Ancak 2016 yılındaki ihraç kararnamesi öncesinde, öğretmen vefat ettiği için hakkında ihraç işlemi uygulanamamıştır.