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İstanbul'daki FETÖ davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin açılan davada cumhuriyet savcısı, 15 tutuklu sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin açılan davada cumhuriyet savcısı, 15 tutuklu sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi
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