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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Örgüte yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 4 kadın zanlı gözaltına alındı
Balıkesir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, üyesi oldukları terör örgütüne ait eğitim kurumlarında çalışan 4 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir, Eskişehir, Manisa, Denizli ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar A.K, Y.B, M.K. ve H.D. adreslerinde gözaltına alındı.
Gönen ilçesine getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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