1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İTO verilerine göre, İstanbul'da şubatta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,67, toptan fiyatlar ise yüzde 0,91 arttı
01 Mart 2018 12:24
Yazdır
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

İstanbul'da, şubat ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,67, toptan fiyatlar ise yüzde 0,91 arttı.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Şubat 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,29 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 12,32 yükseldi.

İstanbul'da, şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 0,67, toptan fiyatlar ise yüzde 0,91 arttı. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlarda yüzde 9,02, toptan fiyatlarda yüzde 10,44 artış görüldü.

- Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatlar, şubatta bir önceki aya kıyasla, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 3,11, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,78, gıdada yüzde 1,32 ve ev eşyasında yüzde 1,09 arttı. Aynı dönemde perakende fiyatların, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 1,33, konutta yüzde 0,41 ve giyimde yüzde 0,37 gerilediği görüldü. Diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Söz konusu dönemde toptan fiyatlar ise kimyevi maddelerde yüzde 11,71, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,09, madende yüzde 0,97, inşaat malzemelerinde yüzde 0,17 yükseliş kaydetti. Toptan fiyatlar şubatta bir önceki aya göre yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 0,22, gıda maddelerinde de yüzde 0,16 gerilerken, mensucat grubunda fiyat hareketi gözlenmedi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 496 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı
01 Mart 2018 15:37		 Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
01 Mart 2018 15:01
'Başladığında yer yerinden oynayacak'
01 Mart 2018 11:49		 '300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor
01 Mart 2018 11:20
Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması
01 Mart 2018 11:07		 İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 113 arttı
01 Mart 2018 10:18
İhracat rakamları açıklandı
01 Mart 2018 10:15		 Mersin'de 200 yatırımcı yer bekliyor
01 Mart 2018 08:45
Karnesi pekiyi olan mükellefin KDV'si hızlı iade edilecek
01 Mart 2018 08:40		 Prim borçluları için kredi dönemi yarın başlıyor
01 Mart 2018 08:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Komşu kızına taktığı altını 7 yıl sonra geri istedi
MHP istedi, bütünşehir projesi ertelendi
Diyanet'teki torpil, bir dilekçeyle Başkanlığa iletildi
'Başladığında yer yerinden oynayacak'
Akademik teşvik neden kaldırılmalı?
Kaz çiftliğinde cinsel istismar olayında genç kızdan şaşırtan ifade
İkinci ele indirim hamlesi
'300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor
TRT'nin yasaklılar listesi
Yerli otomobile babayiğit CEO
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anderson talisca 1
doktorlar 1
kibrit 2
emniyet müdürü fahri küçük 2
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
aşk ve mavi 1
serengeti 2
trt'nin 208 şarkıya yasak getirmesi 2
ayakkabı doyumsuzluğu 1
04.03.2018 fenerbahçe vs akhisar bld.spor maçı 1
SON İLANLAR
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
YSK Personel Alım İlanı
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam