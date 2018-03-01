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1 Mart 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
1 Mart 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 1 Mart 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.Ağrı merkezli 20 ildeki FETÖ operasyonu: 9 tutuklama Tokat'ta 3 eski avukat ve 3 hukuk mezununa gözaltı Yeniden yargılanan FETÖ sanığı eski yarbay yine beraat etti
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