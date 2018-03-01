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CHP, 4 kişilik ittifak komisyonu kurdu
CHP, 4 dört kişilik ittifak komisyonu kurdu. Komisyon partileri ziyaret edecek ve ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak
CHP, ttifak komisyonu kurdu. 4 kişiden oluşan komisyonda Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'ın yer aldığı belirtildi.
AK Parti-MHP ittifakında (Cumhur İttifakı) yer almayan partileri ziyaret edecek olan komisyon, ziyaretler sonrası raporunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak.
Kılıçdaroğlu'nun rapor üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'dan randevu isteyerek talepleri ileteceği bildirildi.
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