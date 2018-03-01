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Borsa günün ilk yarısında geriledi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kaybederek 117.841,40 puana geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,93 değer kaybıyla 117.841,40 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.109,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,35 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,33 ile bilişim oldu.
BIST 100 endeksi, 119.000 puanın üzerini test etmesinin ardından Avrupa borsalarındaki negatif havanın etkisiyle düşüşe geçerek günün ilk yarısında 117.700-118.000 bandında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 puanın direnç, 117.700 ve 116.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.
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