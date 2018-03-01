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Sivas'ta FETÖ sanıklarına ceza yağdı
FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanığa, 2 yıl 6 ay ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi
- Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 8 sanık, 2 yıl 6 ay ila 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Emre Tayfur, Ferhat Alp, Kemal Soyuyüce, Mehmet Fırat, Mustafa Çulha, Rıfat Koç, Şükrü Mert, tutuksuz sanıklar Nevin Batur, Tevfik Kılıçkaya, Tuğba Tayfur, Vildan Gül, sanık avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu.
Tokat T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Fadime Akyol ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanıklar, savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.
Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.
Heyet, sanıklardan Emre Tayfur'a 12 yıl, Ferhat Alp ve Rıfat Koç'a 9'ar yıl, Kemal Soyuyüce ve Şükrü Mert'e 7 yıl 6'şar ay, Fadime Akyol ve Mehmet Fırat'a 6 yıl 3'er ay etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Vildan Gül'e ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti sanıklardan Mustafa Culha, Nevin Batur ve Tuğba Tayfur'un dosyasının ayrılmasına, Tevfik Kılıçkaya'nın ise beraatine hükmetti.
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