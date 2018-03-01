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Dicle Üniversitesi eski rektörünün tahliyesine itiraz reddedildi

Savcının, eski Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saraç ile eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sır'ın adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine yönelik itirazı üst mahkemece reddedildi
01 Mart 2018 13:42
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Dicle Üniversitesi eski rektörünün tahliyesine itiraz reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Diyarbakır'daki akademik yapılanmasına ilişkin davada eski Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ile eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytekin Sır'ın tahliyesine savcının yaptığı itiraz üst mahkemece reddedildi.

Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısının, sanıklar Saraç ve Sır'ın tahliyesine yönelik kararın kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine ilişkin talebini üst mahkeme olan Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi.

Mahkeme, 4. Ağır Ceza Mahkemesinin adli kontrol kararıyla Saraç ve Sır'ın tahliyesine yönelik kararının yerinde olduğunu belirterek, savcının tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılması yönündeki itirazının reddine karar verdi.

21 Şubat'ta görülen duruşmada Saraç ve Sır'ın yurt dışına çıkış yasağı ile haftanın iki günü ikametgahlarına en yakın kolluk biriminde imza atmalarına ilişkin adli kontrol hükümlerince tahliyelerine karar verilmişti.

İddianamede, dönemin DÜ Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, rektör yardımcıları Prof. Dr. Sabri Eyigün, Prof. Dr. Aytekin Sır ve Prof. Dr. Aslan Bilici'nin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
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