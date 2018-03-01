MEB gemi adamlaranının istihdamını arttıracak

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayladığı "gemiadamları kursları", alandaki teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda programları güncellenerek, yeni programlar eklenerek ve sayısı artırılarak devreye alındı. Bu kapsamda, 2010 yılında yenilenen Gemiadamlarının Eğitimi, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STWC -78) hükümleri de dikkate alınarak Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü işbirliği ile 32 farklı "gemiadamları yetiştirme kurs programı" hazırlandı. Programlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya koyuldu. İlk kez uygulamaya giren bu programlar ile gemiadamları yetiştirme kurslarında verilen eğitimlerin Avrupa Birliği standartlarına çıkarılması sağlandı ve bu alanda verilecek eğitimlerin nitelikleri önemli ölçüde artırıldı.

Eğitimlerin uluslararası geçerliliği olacak

Ayrıca, Türkiye'de verilen gemiadamları yetiştirme eğitimlerinin değişen STWC-78'e uygun olarak verilmesi ve alınacak belgelerin uluslararası geçerliliğe sahip olması da temin edilecek. Uygulamaya giren yeni kurs programlarıyla birlikte Türkiye'deki nitelikli gemiadamı istihdamı artarken yabancı ülkelerdeki Türk gemiadamları istihdamının artması öngörülüyor. Böylece, dolaylı olarak hem Türk Denizcilik Sanayisi'nin büyümesi hem de Türkiye'nin uluslararası sularda daha tanınır hale gelmesi sağlanacak.