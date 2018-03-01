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Halk Cumhur ittifakına nasıl bakıyor?
Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları yayımlandı. Araştırma şirketi, sosyal medya hesabından anket sonuçlarını paylaştı
Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları yayımlandı. Araştırma şirketinin sosyal medya hesabından anket sonuçlarını paylaştı. İşte sonuçlar:
8-14 Şubat tarihleri arasında, 8 ilde 1508 kişi ile gerçekleştirmiş olduğumuz araştırmamıza göre; vatandaşların cumhurbaşkanı olarak görmek istediği isimlerin oy oranları aşağıdadır.
8-14 Şubat tarihleri arasında, 8 ilde 1508 kişi ile gerçekleştirmiş olduğumuz araştırmamıza göre; kamuoyu AKP-MHP ittifakını büyük oranda destekliyor.
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