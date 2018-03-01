'KOSGEB'in yeni önceliği: İmalat sanayi ve yüksek teknoloji

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) yeni yapılanması, vizyonu ve 2023 hedefleri doğrultusunda temel önceliğin, imalat sanayisi ve yüksek teknoloji olduğunu belirterek, "KOBİ-Gel Destek Programı ile 2 bin 49 KOBİ'mize 524 milyon lira tutarında destek vereceğiz." dedi.

Özlü, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla KOSGEB'in yeni binasında düzenlenen açılışa ve "KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne katıldı.

KOSGEB'in, 28 yıldır KOBİ'lerin ve girişimcilerin yanında olan, üretimin ve yatırımın bütün aşamalarına yardım elini uzatan, teşvik eden kurumlardan biri olduğuna işaret eden Özlü, kurumun bir yandan KOBİ'lere destekler sunarken, diğer yandan yeni girişimcileri ekonomiye kazandırdığını söyledi.

Özlü, dünyada en büyük ve değerli sermayenin, girişimci sermayesi olduğunu vurgulayarak, bir ülkenin nitelikli girişimci sayısı ne kadar çoksa, o ülkenin ekonomisinin o kadar büyük ve geleceğinin de o kadar parlak olacağını dile getirdi.

Ne kadar çok fikir ve girişimci olursa o kadar çok istihdam, büyüme ve katma değer oluşacağının altını çizen Özlü, bu sebeple KOBİ'lere verilen desteklerle girişim, Ar-Ge ve inovasyon becerilerini teşvik ettiklerini bildirdi.

- "2 bin 49 KOBİ'ye 524 milyon lira destek"

KOSGEB'in yeni yapılanması, vizyonu ve 2023 hedefleri doğrultusunda temel önceliğin, imalat sanayisi ve yüksek teknoloji olduğunu anlatan Özlü, Bakanlık olarak tüm bağlı kurumlarla "yüksek teknolojili ürünlere" odaklandıklarını kaydetti.

Özlü, KOSGEB'i öncelikli olarak imalat sanayisi teşviklerine yönlendirdiklerine dikkati çekerek, "Bunun en somut örneği KOBİ-Gel Destek Programı'dır. KOBİ-Gel Destek Programı ile 2 bin 49 KOBİ'mize 524 milyon lira tutarında destek vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Özlü, tüm destek programlarıyla Türkiye'nin yüksek teknoloji üretmesini, ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini hedeflediklerini ve bu çerçevede KOSGEB'in sunduğu destek ve teşvik mekanizmalarını, teknoloji üreten KOBİ'lerin üzerine yoğunlaştırdıklarını anlattı.

Teknolojiye yatırım yaparak, Türk ekonomisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiklerinin altını çizen Özlü, milli ve yerli üretimi beka mücadelesi olarak gördüklerini ve bu kapsamda KOBİ'leri yerli üretime teşvik ettiklerini söyledi.

Özlü, ihracat içindeki yüzde 3,6'lık yüksek teknolojili ürünlerin payını, 2023 yılına kadar en az yüzde 10 seviyesine çıkarmak için bütün kaynakları seferber edeceklerini vurgulayarak, bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine KOBİ'ler ve girişimcilerle birlikte yürüdüklerini dile getirdi.

"Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı"nı başlattıklarına değinen Özlü, KOSGEB'in, yüksek teknolojiye vereceği destekleri programın önemli bir aşaması olarak gördüklerini bildirdi.

Yerlileştirme Yürütme Kurulunun, yerli ve milli sanayiye bakışın en somut ifadesi olduğuna işaret eden Özlü, Türkiye'nin kendi KOBİ'si, finansmanı ve insan kaynağıyla küresel pazara entegre şekilde kendi ürünlerini üreteceğini belirtti.

Özlü, çalışmalarından dolayı KOSGEB yöneticilerine teşekkür ederek KOBİ'leri kutlarken, "Güçlü KOBİ, güçlü girişimci, güçlü Türkiye" hedefiyle üretmek isteyen herkesin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

- "Teknoloji üretimini tabana yaymak istiyoruz"

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt da genişleyen vizyonlarına uygun şekilde inşa edilen yeni binalarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, binanın hükümetin KOSGEB'e ve KOBİ'lere verdiği önemin bir aynası ve nişanesi olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümenin tabana yayılması ve gerçek bir refah oluşturması için KOBİ'lerin başarılı bir kimliğe sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Uzkurt, KOBİ'leri sadece ekonominin değil, toplumun da atar damarları olarak gördüklerini bildirdi. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda KOBİ'lerin lokomotif olacağına işaret eden Uzkurt, bu kapsamda bu kuruluşlara katma değerli üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için makine teçhizat ihtiyaçlarından ihracat ve teknoloji yatırımlarına, Ar-Ge çalışmalarından yerli ve milli üretimlerine kadar çok geniş bir yelpazede destek vermeyi sürdürdüklerini anlattı.

Uzkurt, "Gelecek dönemde de ithal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini desteklemek, KOBİ'lerimizi uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak için ülkemizin stratejik önceliklerine uygun, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı girişimcilerimizi özellikle desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Yeni dönemde öncelik verilen hususlardan birinin, büyük firmalarla KOBİ'lerin iş birliği olduğuna dikkati çeken Uzkurt, özellikle orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda KOBİ'lerin üretim faaliyetlerini destekleyerek, teknoloji üretimini tabana yaymayı arzu ettiklerini bildirdi.