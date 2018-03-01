29 Ekim 2020'de Rize- Artvin Havalimanı hizmete sunulacak

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Denizin üzerine 27 metre derinliğe ve Karadeniz gibi fırtınalarla mücadele eden bir bölgede inşaat yapıyoruz. İnşaat ile ilgili ilerlemeler gerçekten memnuniyet verici. İnşallah kısa sürede Rize-Artvin Havalimanını hizmete sunmuş olacağız." dedi.

Bakan Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize'nin Pazar ilçesinin Yeniköy mevkisinde devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemede bulundu.

Arslan, burada yaptığı açıklamada, Rize-Artvin Havalimanı çalışmalarının, Türkiye'deki havacılığın geldiği noktayı göstermek açısından önemli olduğunu söyledi.

Dünyanın gıpta ile izlediği İstanbul'da üçüncü havalimanını yaptıklarını anımsatan Arslan, "Türkiye olarak denize Ordu-Giresun Havalimanı'nı yapmıştık. Şimdi 27 metre derinlikte Rize-Artvin Havalimanı'nı yapıyoruz. Bu önemli bir şey. Denizin üzerine 27 metre derinliğe ve Karadeniz gibi fırtınalarla mücadele eden bir bölgede inşaat yapıyoruz. İnşaat ile ilgili ilerlemeler gerçekten memnuniyet verici. İnşallah kısa sürede Rize-Artvin Havalimanı'nı hizmete sunmuş olacağız." diye konuştu.

Bakan Arslan, havalimanının Rize merkeze 34, Hopa ilçe merkezine 54, Artvin'e 125 kilometre mesafede inşa edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Altyapısının inşaat bedeli yaklaşık 1 milyar 78 milyon liradır, önemli bir rakam. Uluslararası alanda hizmet vermesi nedeniyle konvansiyonel bir havalimanında olması gereken 3 bin metreye 45 metrelik pistimiz olacak. Banket ile beraber 60 metre genişliği olacak. Ana mendireğin yüzeyinin boyu 3 bin 750 metre olacak. Taban kesiti 135 metre genişliğinde. Çünkü eksi 27 metrede denizi doldurmaya başlayınca yukarıda istediğimiz kesiti yakalamak için tabanda geniş bir kesitle çalışmamız gerekiyor. Yine 265 metreye 24 metrelik bir taksi yolumuz olacak. Uçak piste indikten sonra, aprona gelebilmesi, terminale yanaşabilmesi için taksi yapması gerekiyor. Taksi yolumuz var ve yine 120 metre 240 metre apronumuz var."

Üç küçük gövdeli uçağın aynı anda park edilebileceği bir aprondan bahsettiklerine dikkati çeken Arslan, "Bu da bizim için önemli. Mendireğimizin içinin dolgu alanı yaklaşık 2 milyon metrekare. Dışını da hesaba katarsanız 2 milyon 400 bin metrekare alanı doldurmuş olacağız. Mendirek için 18 milyon taş dolgu kullanacağız ve yine 17,5 milyon ton taş dolgu ile hat sahalarını yapacağız. 50 milyon ton da dolgu olmak üzere 85,5 milyon ton taş dolgusu yapacağız." diye konuştu.

Arslan, 70 ağır iş makinesi ile günde 20 bin ton taş dolgu yapmak üzere çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları belirtti:

"9,5 milyon ton taş dolgu şu an yapmış durumdayız. Bunun 6 milyonu kategorik taş dediğimiz direkt mendireğin yapımında kullanılacak olan taş. Mendirek yapımı için toplam taş ihtiyacının 18 milyon ton olduğunu düşünürsek bunun yaklaşık üçte birini yapmış durumdayız. Denize dolgu olarak yapmış olduğumuz havalimanımızın en önemli kısmı olan taş dolgu mendireğin yüzde 30'unu yapmış durumdayız. Havalimanının tamamını düşünürseniz yaklaşık yüzde 11'ini geçmişiz. Nisan ayı itibarıyla günde 80 ile 100 bin ton arasında dolgu yapabilir hale geleceğiz. Nisandan itibaren işler çok daha hızlanacak. Çünkü hedefimiz ve sözümüz var. 29 Ekim 2020'de Rize-Artvin Havalimanı'nı hizmete sunmuş olmak. Bu bölgede yaşayan insanların erişimini kolaylaştırmak. Doğa harikası bu bölgelere turistlerin çok daha hızlı pratik bir şekilde bölgeye getirebilir ve ağırlayabilir olacağız."

- "3 milyon yolcuya hizmet verecek bir terminal yapacağız"

Bakan Arslan, havalimanında yılda 3 milyon yolcuya hizmet verecek bir terminalin inşaatına bu yıl içerisinde başlayacaklarını da dile getirdi.

Karadeniz'in, Rize'nin, Artvin'in özelliklerini de barındıran bir terminal yapmak adına birkaç alternatif çalışma yaptıklarını anlatan Arslan, "Çalışmalar bitmek üzere, nihai değerlendirmeleri yapıp sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra bir tanesine karar vereceğiz. Bölge çayla anılıyor, çay motiflerini de içeren bir terminal binasına başlamış olacağız. Biz üç yıl içerisinde havalimanımızı bitirdiğimizde terminalle birlikte eş zamanla bitmiş olsun. İşlerdeki ilerleme memnuniyet verici." diye konuştu.

Bakan Arslan, nisan ayından itibaren iki taş ocağından taş alacaklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Arslan ve Bak'a incelemeleri sırasında Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla eşlik etti.