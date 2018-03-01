Askeri hekimlik için 250 tıp öğrencisi alınacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Milli Savunma Bakanlığı'nın askeri hekim ihtiyacını karşılamak üzere yeni eğitim öğretim yılında tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına tıp fakültelerinin ara sınıflarından yatay geçişle 250 öğrenci alacağı belirtilerek, bu öğrenci alımları için genel şartların Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlandığı aktarıldı.

Eğitime başlayan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağı ifade edilen açıklamada, bu öğrencilerin emeklilik haklarının öğrencilikle birlikte başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, öğrenci alımı hakkında hazırlanan kılavuzun da yine Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınladığına işaret edilerek, kılavuzda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp ve İstanbul Haydarpaşa Külliyesi Tıp Fakültelerine bayan ve erkek öğrenci alınacaktır. Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, başvuruları alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır" ifadelerine yer verildiği anlatıldı.

"TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi ve İstanbul Haydarpaşa'da bulunan tıp fakültelerine, diğer tıp fakültelerinden yatay geçişle öğrenci alacaklarını belirtti.

Bu öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim göreceğine dikkati çeken Erdöl, şunları kaydetti:

"Eğitime başladıkları andan itibaren sigorta primleri devlet tarafından ödeneceğinden emeklilikteki hizmet süreleri de öğrenciliğe başladıkları an itibarıyla başlamış olacaktır. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına eğitim gördüklerinden dolayı devletimiz onların tüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Öğrencilere eğitimleri süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayarlar ve öğrenci harçlığı verilecektir. Mezun oldukları zaman da üniformalı subay hekim olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda, kıtalarda hizmet yapacaklar."