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Samsun'da Bylock kullanıcısı 2 kişi adli kontrolle serbest
ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol kararıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Havza ilçesinde belirlenen adreslere 23 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan H.A. ve K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
ByLock kullanıcısı oldukları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen H.A. ve K.K, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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