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HDP'li Öcalan'a örgüt propagandasından hapis cezası
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan milletvekili Dilek Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi
HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Dilek Öcalan'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl katıldı.
Avukat Özbingöl, müvekkilinin dava konusuna giren Kürtçe konuşmanın yanlış tercüme edildiğini savunarak bilirkişi tarafından konuşmanın yeniden tercüme edilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek HDP'li Öcalan'a "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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