Profesörün cenazesinde sahte avukat dolandırıcılığı

TÜKETİCİLER Derneği Başkanı Levent Küçük bu yönde gelen şikayetlerin hızla arttığını belirterek, "İnsanları en acı günlerinde arayarak istismar ediyorlar. Kendilerini avukat olarak tanıtıyorlar. Merhumun kendilerinden alışveriş yaptığını ancak para vermediğini ve artık faize girdiğini anlatıyorlar. Acılı aile de bunu son görev olarak bilip hesaba para yatırıyor" dedi.

NUMARAYA ULAŞILAMIYOR

Bu olaylardan birinin emekli bir profesörün cenazesinde yaşandığına vurgu yapan Levent Küçük, şöyle devam etti:

"Vefat ettikten sonra hocamızın yakınlarını aradılar ve aynı yöntemle 5 bin liranın üzerinde para yatırttılar. Mağdurlar dolandırıldıklarını genellikle ödeme yaptıktan sonra anlıyor. Çünkü belirtilen iletişim bilgilerine bir daha ulaşılamıyor."

İLAMSIZ TAKİBE DİKKAT

Her 'borcunuz var' diyene itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Levent Küçük, "Gerçekten böyle bir borç var mı araştırın. Mağduriyetlerde direkt 'savcılığa' gidip şikayette bulunun. Ayrıca evinize gelen ilamsız icra takibi tebligatlarına dikkat edin. Kağıdı sakın atmayın. Sizinle ilgisi olmayan durumlarda 7 gün içerisinde itiraz etmelisiniz. Aksi takdirde borcu kabul etmiş olursunuz" dedi. (Posta)