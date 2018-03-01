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Yargıtay Başkanı: Yargıya güveni yükselteceğiz

Yargıtay Başkanı: Bütün devlet kurumlarının kılcal damarlarına kadar giren bu örgüt (FETÖ) devletin bütün kurumlarına zarar verdiği gibi yargı camiamıza da zarar verdi. Ama biz bu işlerin üstesinden geleceğiz. Türk halkının yargıya duyduğu güven endeksini yükselteceğiz
01 Mart 2018 15:18
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Yargıtay Başkanı: Yargıya güveni yükselteceğiz

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, FETÖ'nun bütün kurumlara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Bütün devlet kurumlarının kılcal damarlarına kadar giren bu örgüt devletin bütün kurumlarına zarar verdiği gibi yargı camiamıza da zarar verdi. Ama biz bu işlerin üstesinden geleceğiz. Türk halkının yargıya duyduğu güven endeksini yükselteceğiz." dedi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'nun katılımıyla Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde Yargıtay 150. Yıl Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Cirit, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Yargıtay'ın 150'inci kuruluş yıl dönümü fişeğini hatıra ormanı kurarak attıklarını ifade etti.

Hatıra ormanının kurulmasına destek veren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Cirit, "Kurum ve kuruluşlar tarih ve gelenekleriyle yaşarlar. 1839 yılında kurulan Orman Genel Müdürlüğü ile 1868 yılında kurulan Yargıtay'ın gelenekleriyle birlikte önemli devlet çalışmasında önemli bir yere sahip." ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın 150'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bu yıl birçok etkinliğin düzenleneceğini aktaran Cirit, 6 Mart'ta 92 yabancı konukla birlikte Yargıtay'ın kuruluş ve anlamına uygun olarak seminerlerin düzenleneceğini aktardı.

Hatıra ormanının da kendileri için çok değerli olduğunu belirten Cirit, "Bizim Yargıtay üyelerimiz 'Ankara'da bir dikili ağacımız yok, bir dikili ağacımız olsun' dediler. Bundan sonra her üyemizin bir dikili ağacı var. Bize bunu sağlayan Bakan Eroğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi.

FETÖ'nun bütün kurumlara zarar verdiğine dikkati çeken Cirit, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da yapılan kıyıcı ve yıkıcı darbe girişimlerinin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Şu anda da aynı mücadeleyi yürütmekteyiz. Bütün devlet kurumlarının kılcal damarlarına kadar giren bu örgüt devletin bütün kurumlarına zarar verdiği gibi yargı camiamıza da zarar verdi ama biz bu işlerin üstesinden geleceğiz. Türk halkının yargıya duyduğu güven endeksini yükselteceğiz. Biz, özveriyle yapacağımız çalışmalarımızla bunu sağlayabiliriz."

- "Siz adalet dağıtıyorsunuz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu ise Yargıtay'ın 150'inci yılı dolayısıyla her Yargıtay çalışanı için bir fidan dikildiğini söyledi.

Yargıtay'ın Türkiye'nin en itibarlı, en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Eroğlu, Yargıtay ve mensuplarıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'de hukukun üstünlüğünün çok önemli olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Hukuk, adalet varsa bir ülkede her şey düzenli bir şekilde ilerliyordur. Siz adalet dağıtıyorsunuz, bu bakımdan sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Şükran borcumuz var." dedi.

Yargıtay'ın kendinde özel bir yeri olduğunun altını çizen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Eski Yargıtay Başkanı Teoman Pamir, ben lisedeyken bizim memlekete hakim olarak gelmişti. Babamın bir dükkanı vardı, zaman zaman uğrar, bana çok önemli tavsiyelerde bulunurdu. Bana çok ufuk gösterdi. O tavsiyeleri hala kulaklarımda."

"Yargıtay Türkiye'de güçlü olursa hukuk sistemi güçlü olur." diyen Eroğlu, törenle diktikleri fidanların tutup tutmadığını görmek için 2019 Mayıs ayında aynı alanda piknik yapmayı önerdi.

Orman Genel Müdürlüğüne ilişkin bilgi veren Eroğlu, Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan genel müdürlüğün ağaçlandırma ve erozyonla mücadelede çok önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

Eroğlu, "Dünyada pek çok ülkede orman varlığı azalırken Türkiye'de orman varlığı hem alan hem de servet olarak artıyor." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 29 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 milyarıncı fidanı toprakla buluşturduğunu aktaran Eroğlu, Bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi vererek, orman ürünlerinden faydalanmak için 36 eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Eroğlu, Yargıtay Başkanı Cirit ve Yargıtay üyelerine fidan dikim sertifikalarını verdi.

Daha sonra da Cirit ve Eroğlu, 150'inci kuruluş yıl dönümü anısına oluşturulan ormanda fidan dikti.
Anadolu Ajansı
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