'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı

- Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile Forbes'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci oldu.

Forbes Türkiye, bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Forbes 100'ün toplam serveti, geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi.

Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile "En Zengin 100 Türk" listesinde zirveye oturdu. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci olurken, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2,9 milyar dolarlık serveti ile üçüncü oldu.

Forbes sıralamasına göre, listede Özyeğin'in ardından 2,8 milyar dolarla biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu Osman Kibar, 2,7 milyar dolarla LC Waikiki Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Küçük, 2,6 milyar dolarla Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 2,5 milyar dolarla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve 2,5 milyar dolarla ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara geldi.

- Listede 40 dolar milyarderi var

FORBES Türkiye'den yapılan açıklamaya göre derginin bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 40 dolar milyarderi bulunuyor. Dolar milyarderleri arasına geçen yıla göre 9 kişi eklenirken, milyarderlerin toplam serveti ise 72,4 milyar dolara yükseldi.

Bu yıl 21 kadının yer aldığı listede, geçen yıl beş olan kadın milyarder sayısı ise altıya yükseldi. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 17,6 olarak kaydedildi.

Forbes 100'de servetinin tamamını yurt dışındaki girişimlerinden elde eden milyarderlerin hem sayıları hem de servet rakamları arttı. ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya'nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi.

ABD'de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA'nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5'er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk kez listenin milyarderler ligine yükselmiş oldular.

Listenin yeni milyarderlerinden Polimeks İnşaat'ın kurucusu Erol Tabanca ve Tosyalı Holding'in patronları Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ise bu yıl kazandıkları "milyarder" unvanını daha çok yurt dışındaki işlerine ve yatırımlara borçlu isimlerden.

"En Zengin 100 Türk" listesinde "dolar milyarderi" olarak yer alan 40 isim ve 2018 servetleri şöyle;

Forbes Türkiye "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

- Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile Forbes'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci oldu

- 4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak'ın ikinci olduğu listede, 2,9 milyar dolarlık serveti ile Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ise üçüncü oldu

- 40 dolar milyarderinin bulunduğu "En Zengin 100 Türk" listesinde, toplam servet, 18,5 milyar dolarlık artışla 121,4 milyar dolar oldu

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile Forbes'in "En Zengin 100 Türk" listesinde birinci oldu.

Forbes Türkiye, bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı. Forbes 100'ün toplam serveti, geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi.

Murat Ülker, 4,8 milyar dolarlık kişisel serveti ile "En Zengin 100 Türk" listesinde zirveye oturdu. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak 4 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci olurken, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin 2,9 milyar dolarlık serveti ile üçüncü oldu.

Forbes sıralamasına göre, listede Özyeğin'in ardından 2,8 milyar dolarla biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu Osman Kibar, 2,7 milyar dolarla LC Waikiki Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Küçük, 2,6 milyar dolarla Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, 2,5 milyar dolarla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve 2,5 milyar dolarla ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara geldi.

- Listede 40 dolar milyarderi var

FORBES Türkiye'den yapılan açıklamaya göre derginin bu yıl 13'üncü kez hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 40 dolar milyarderi bulunuyor. Dolar milyarderleri arasına geçen yıla göre 9 kişi eklenirken, milyarderlerin toplam serveti ise 72,4 milyar dolara yükseldi.

Bu yıl 21 kadının yer aldığı listede, geçen yıl beş olan kadın milyarder sayısı ise altıya yükseldi. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 17,6 olarak kaydedildi.

Forbes 100'de servetinin tamamını yurt dışındaki girişimlerinden elde eden milyarderlerin hem sayıları hem de servet rakamları arttı. ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya'nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi.

ABD'de kurdukları Sierra Nevada Corporation ile NASA'nın uzay istasyonuna kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5'er milyar dolarlık servetle (toplam 3 milyar dolar) ilk kez listenin milyarderler ligine yükselmiş oldular.

Listenin yeni milyarderlerinden Polimeks İnşaat'ın kurucusu Erol Tabanca ve Tosyalı Holding'in patronları Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ise bu yıl kazandıkları "milyarder" unvanını daha çok yurt dışındaki işlerine ve yatırımlara borçlu isimlerden.