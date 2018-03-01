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Genç öğretmenin vasiyeti yerine getirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde kalp krizi sonucu ve kanser hastalığı nedeniyle vefat eden 2 öğretmen için görev yaptıkları okulda tören düzenlendi
01 Mart 2018 15:46
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Genç öğretmenin vasiyeti yerine getirildi

Edinilen bilgiye göre, Endüstri Teknik Meslek Lisesinde sıhhi tesisat öğretmeni olarak görev yapan 31 yaşındaki Saliha Kalkan, uzun süredir kanser tedavisi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti. Ölümünden önce "Beni okulumun önünden uğurlayın" diye vasiyette bulunan Saliha Kalkan için görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Saliha Kalkan'ın hayatının anlatıldığı törende, dua edilerek genç öğretmenin ailesine sabırlar dilendi. 2015 yılından beri Endüstri Teknik Meslek Lisesinde öğretmenlik yapan ve 1 çocuk annesi olan Saliha Kalkan, Ereğli ilçesine bağlı İvriz Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

41 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü

Öte yandan, Ereğli Anadolu Lisesinde görev yapan 41 yaşındaki Rehber Öğretmeni Hüseyin Altınalana, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edilen Hüseyin Altınalana, yola yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Rehbet öğretmeni Hüseyin Altınalana için öğle saatlerinde görev yaptığı okul bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından 3 çocuk babası 22 yıllık öğretmen Hüseyin Altınalana, Ulu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Meydanbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Hüseyin Altınalana'nın meslektaşları, 'Hüseyin Altınalana' isminin bir kütüphaneye ya da bir okula verilmesini talep etti. İlçede 2 öğretmenin vefatı büyük üzüntüye neden oldu.

Cenaze törenlerine, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar, Emniyet Müdürü Necdet Ercan ölen öğretmenin yakınları, çalışma arkadaşları ve öğrenciler katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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