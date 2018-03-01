KDV kanun tasarısı komisyonda salı günü görüşülecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Hafta içerisinde Meclis'e gönderdiğimiz KDV Kanunu'nun Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine salı günü başlıyoruz. İnşallah hızlı bir görüşme ile, süratle Genel Kurul'a sevk etmeyi de planlıyoruz." dedi.

Ağbal, katıldığı Vergi Konseyi Genel Kurulu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin TBMM Başkanlığı'na sunulan KDV tasarısını hatırlatarak, "KDV nasıl geri ödenecek? Hangi yıllardan itibaren geri ödenecek? 160 milyar liraya yakın olan, yani 156 milyar liralık KDV hangi hesapta duruyor? Nasıl bir plan çerçevesinde ödenecek? 2018 bütçesinde bir sapma yaratacak mı?" şeklindeki soruları üzerine Ağbal, hafta içerisinde Meclis'e gönderdikleri KDV Kanunu'nun Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine 6 Mart Salı günü başlayacaklarını bildirdi.

"İnşallah hızlı bir görüşme ile, süratle Genel Kurul'a sevk etmeyi de planlıyoruz" diyen Ağbal, 33 yıldır uygulanan KDV Kanunu'nda çok önemli değişiklikler içeren bir değişikliği görüşeceklerini kaydetti.

Herkesin dikkatini, KDV iadesine ilişkin sistemde yapılan esaslı değişikliklerin çektiğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"İleriye dönük olmak üzere bundan sonra mükelleflerimiz, sanayicilerimiz, işletmelerimiz belirli bir süre içerisinde indiremedikleri KDV'yi artık devletten talep edebilecekler. Biz de Maliye idaresi olarak, 3 ay içerisinde incelemelerimizi tamamlayarak, ki en geç 3 ay, normalde 5 iş gününe kadar bu iadeleri düşürdük, kendilerine ödeyeceğiz. Dolayısıyla ileriye dönük olmak üzere işletmelerimizin uzun süredir ifade ettikleri devreden KDV sorununu kökünden çözmüş oluyoruz.

Tabii yılların biriktirdiği bir devreden KDV stoku var. Zaman zaman ben de ifade ediyorum. Toplamda beyannamelere bakıldığında 160 milyar liraya varan bir rakam var. Tabii bu rakam, sürekli kendi içinde döndüğü için bu rakamın hepsinin uzun zamandır beklediğini söylemek de mümkün değil. Bunun bir kısmı bir yıl öncesine ait KDV... Burada, madem geleceğe dönük olmak üzere KDV iade sistemini getiriyoruz, o zaman geçmişten kalan, biriken KDV'lerin de vatandaşlara iadesi gerekiyor. Bakanlık olarak burada yasal bir yetki alıyoruz. Bu kanun Meclis'ten geçtikten sonra Maliye Bakanlığı olarak yine sektörlerle istişarelerimizi yapacağız."

- "2019 bütçesini yaparken buradan oluşacak yükleri de dikkate alacağız"

Naci Ağbal, biriken KDV'nin iadesinin çok farklı yolları olduğuna işaret ederek, "Mahsuben iade var, nakden iade var, vergi borçlarına mahsuben bir şekilde karşılıklı hesapların kapatılması var. Şu anda üzerinde çalıştığımız, belki bu KDV iadelerinin teminat olarak işletmelerimizce kullanılmasını sağlayacak birtakım araçlar var. Plan Bütçe Komisyonu'nda bununla ilgili düzenlemeleri size getireceğiz. Dolayısıyla bugün likit olmayan, aktif olmayan bu bilanço varlıklarını yapacağımız düzenlemelerle ve uygulamalarla aktif hale getireceğiz. Yerine göre nakit, yerine göre mahsuben iade yapacağız. Yerine göre teminat olarak kullanılmasının önünü açacağız. Ama işletmelerimizi önümüzdeki süreçte kademeli bir şekilde bu yükten kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Kanun tasarısının kendilerine yetki veren maddesinde açıkça ifade ettiklerini, bunu bütçe imkanları dahilinde yapacaklarını belirten Ağbal, bütçe disiplinine ne kadar önem verdiklerini herkesin bildiğini söyledi.

Ağbal, "Dolayısıyla 2019 bütçesini yaparken buradan oluşacak yükleri de, imkanları da dikkate alacağız, bütçemizi buna göre yapacağız. Buradan iadesini yapmayı planladığımız tutara ilişkin açıklamalarımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Ama bizim Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz bütçe hedeflerinden herhangi bir şekilde sapma olmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

- "KDV iadelerinde öncelik sanayici ve ihracatçıda"

Maliye Bakanı Ağbal, KDV iadelerinde önceliklerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırım kaynaklı indirilmeyen KDV'nin öncelikle iadesi, özellikle sanayicilerimizin geçmiş dönemde yaptıkları yatırımlarla ilgili KDV yükünün üzerlerinden alınması bakımından öncelikli bir alan gibi duruyor. İhracatçılarımızın önümüzdeki dönemde biriken KDV'lerinin öncelikli olarak iade edilmesi önemli bir konu olarak duruyor, önceliklerimiz arasında olacak. Ama hepsine bir plan program dahilinde çalışacağız. Böylelikle aslında işletmelerin bilançolarında duran bu atıl varlıkları da ekonomiye kazandırmış olacağız."

- "Piyasa heyecanla hurda teşvik düzenlemesini bekliyor"

Naci Ağbal, "Otomotivde hurda teşvikinin çok cezbedici olmadığı söyleniyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir güncelleme gelir mi?" şeklindeki soru üzerine, piyasanın heyecanla hurda teşvik düzenlemesini beklediğini ifade etti.

Ağbal, devamla şunları kaydetti:

"Heyecanlandırmadığı veya beklentilere uygun olmadığını kim söylüyormuş? O sizin söylediğiniz bir şey... Şu anda piyasa oyuncuları, piyasadaki herkes hurda teşvikine ilişkin düzenlemenin bir an önce hayata geçmesini bekliyor. İnşallah haftaya salı günü Genel Kurul'da torba yasanın görüşmelerine başlıyoruz. Yasa çıkar çıkmaz bu konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararını da çıkaracağız.

Biliyorsunuz burada 2019 sonuna kadar hurda teşviki kapsamında vatandaşlarımız ister eski otomobilleri olsun ister eski ticari araçları olsun bunları tamamen trafikten çekmek suretiyle imha merkezlerine teslim etmek suretiyle veya ihraç etmek suretiyle yeni araçlarını alabilecekler."

Ağbal, düzenlemenin 2018 ve 2019'da otomotiv piyasasında bir hareketlenme meydana getireceğini, piyasa açısından ciddi anlamda olumlu bir düzenleme olacağını vurguladı.

Ağbal, "Her zaman söylüyorum otomotiv sektörünün, özellikle yerli otomotiv sektörünün kapasitesinin daha da artırılması, piyasanın büyümesi konusunda sektörle sürekli istişareler yapıyoruz. Bir taraftan onların maliyetlerini azaltırken diğer taraftan da piyasanın büyümesine katkı verecek düzenlemeler yapıyoruz. Herkes bana, 'Bu yasa ne zaman çıkacak, biz bunu bekliyoruz' diye soruyor." ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin 10 bin lira ÖTV teşviki getirdiğini anımsatan Ağbal, vatandaşın bunun ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini söyledi