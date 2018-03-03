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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mülakat sınav komisyonlarında yaşanan haksızlıklara bir haftadır sessiz... Başkan Ali Erbaş, görmesine rağmen görmemiş, işitmiş olsa da duymamış gibi yapsa da, adayların yaşadıkları haksızlıkları yazmaya devam edeceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mülakat sınav komisyonlarında yaşanan haksızlıklara bir haftadır sessiz... Başkan Ali Erbaş, görmesine rağmen görmemiş, işitmiş olsa da duymamış gibi yapsa da, adayların yaşadıkları haksızlıkları yazmaya devam edeceğiz.
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ELAZIĞ HARPUT SÖZLÜ KOMİSYONU
Diyanet İşleri Başkanlığına
DİYARBAKIR 2. KOMİSYON
Diyarbakırda 2. Komisyonda girdim. DHBT puanım 80. Mülakatta hiç sorun yaşamadım sorulara %80 cevap verdim. Bana sözlü 72 puan vermişler. Öte yandan, Diyarbakır 3. Komisyonda giren çok yakın bir arkadaşıma 87 sözlü puan vermişler. Bu arkadaşımla 10 yıldır aynı okullarda, aynı sınıflarda beraber okuduk, ortaokul, İ.H.lLisesi, ilh önlisans, hatta son dönemde tashihi huruf eğitimi almış, ve halen diyanet bünyesinde çalışan bir hocadan, talim dersi aldık. Bize ders veren hoca benim mahrecimi ve okuyuşumu daha çok beğenirdi. Ben buna cevap istiyorum aramızda 15 puan fark nereden kaynaklandı? Komisyonlar arası bu uçurumun dikkate alınıp biran önce bu yanlıştan dönülmesini, ve mağdur edilen vatandaşların haklarının iade edilmesini istiyoruz. Yoksa bu vebal, hem bu dünyada, hemde öbür dünyada yakanızı bırakmayacaktır. lütfen devlet büyüklerimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın bunu görmesi için yazımı paylaşın. Saygılarımla.
5 YIL HAFIZ YETİŞTİRDİ AMA 71 PUAN ALDI
Sa diyanetle ilgili haberlerinizi okudum. Diyanet lekelenmesin diyanet düşmanların
ekmeğine yağ surmeyelim diye hep sustuk ama malesef bu sınav rezaleti haksızlığı
zulme dönüştü. Benim kız kardeşim kendine. Kuran kursu için sınava girdi. Sınavda
71 puan vermişler. Kız kardeşim hem hafız hafizlikta sorduğu yerleri bilmiş...
5 sene kuran kursunda hafız yetiştirdi. 3 sene Arapça dersleri verdi. Sınav
giriş belgesinde öz geçmişte bunu belirtmişti. O yuzden vakıa süresinin içeriğini
sormuşlar ve 2. Sahifeyi tefsir ettirmisler... Fikihta zevil erham - fur-u ve
usul hakkında sormuşlar hepsine cevap vermiş.. Çıkışta gayet iyi geçti dedi
fakat sonuç rezalet 71 vermişler... Kpss ve dhbt 90 puanı var hafizligi var
3 yıl Arapça öğretmenliği yaptı... 5 yıl hafız yetistirdi... Ama nedense abdestin
farkını dahi bilmeyenler den daha düşük alıyor.. Zulme dönüşen bu haksızlığa
kim dur diyecek..
ELAZIĞ KOMİSYONU
Merhaba Diyanetin yaptığı son mulakatta hakkaniyetin yerine torpili konulduğu kanaatindeyiz. Ben bir baba olarak oğlumun durumunu başarılarını ki bunları belgelerle ispatlamak şartıyla oğluma haksızlık yapıldığına inanıyorum. Oğlum 8 yıl Arapça eğitimi görmüş icazet almış ve diyanetin dhbt diye bilinen yazılı sınavında 83 puan almış. Ayrıca şuan devam etmekle beraber iki yıldır vekil imam hatiplik yapıyor. Mulakata Elazığ da giren oğlum sınavda kendisine sorulan her bir soruya doğru cevap verdiğini buna rağmen 72 puan vermelerini haksız buluyoruz. Buna mukabil sınava girip kuranda uyarılan hatta meddi tabii diye bilinen en yaygın ve en basit tecvid kuralını ihlal ettiği uyarısını alan bir arkadaşı 77 puanla geçirmişler. Başka bir şahsa ise meal sorusu sorulmuş bilmediğini ifade etmesine rağmen ve sorulan fıkıh sorusuna yanlış cevap vermesine rağmen 85 puan alarak geçirildiği sınava giren her bir adayın bilgisi dahilinde olduğu bir gerçektir. Bu ve benzeri şekilde hak edilmediği halde geçirilen daha nice örnekler mevcut. Bunların araştırılmasını gerçek olduğunun görülmesini istiyoruz. Biz bunların siz site sahipleri vasıtasıyla kamuoyunda dile getirilmesini yetkili mercilere duyurulmasını istiyoruz benim oğlum ve daha nice torpil kurbanı olan niceleri hak ettikleri halde sırf komisyondakilerin inisiyatifine kalarak boş bırakılmışlar. Yıllarca çalışıp emek veren bu adayların haksız yere birileri yukarıdan isim yollamış diye iki dakikada ağızdan çıkan iki kelimeyle heba edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Sesimizi haksızlığa uğrayan adayların yanında yer alan memur. Net'e duyuruyoruz. Bu konuda sesimizi üst yetkililere duyurmanızı temenni ediyoruz. Hak yerini bulsun diye hal eden çalışmalarının ve başarılarının karşılığını görsün ve soğutulmamalarını istiyoruz iyi günler diliyoruz.
İSTANBUL PENDİK KOMİSYONU
Kız kardeşim 2016 DHBT 96 puan ile ilahiyat mezunları arasından Türkiye 2'incisi 2016 KPSS den de 85 puan ile yine ilahiyat mezunları arasından ise 55'inci oldu. İstanbul Pendik'te kuran kursu öğreticiliği için 2 numaralı komisyonda mülakata girdi. Mülakatı da iyi geçti. Biz kesin gözü ile bakarken sonuçlar açıklandığında 73 puan verilerek elendiğimizi gördük ve yıkıldık. Yaz döneminde ay camide ücretli hocalık yapan arkadaşı kpss den 64 almasına rağmen 3. Numaralı komisyonda girdiği mülakattan 85 alarak atandı. Kendi beyanına göre ezberleri bile tam yapamamış bu atanan arkadaşı. Maalesef çok büyük kul hakkı yendi. Torpili olamayanlar tamaml 2 numaralı komisyonda mülakata sokularak elendi. İsterseniz sınav sonuç belegelerini gönderebilirim...
İSTANBUL PENDİK KOMİSYONU
Merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 2016 yılındaki
Kpss sınavından 85 ve 2016 yılındaki DHBT sınavından da 96 alarak Türkiye'de
ikinci oldum. Diyanetin Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticiliği için yapmış olduğu
mülakata girmeye hak kazandım. Ve İstanbul Pendik 2. Komisyonda mülakata girdim.
Mülakat sonuçları 23 Şubatta yani dün açıklandı ve komisyon bana 73.3 puan vererek
beni mülakattan geçirmedi. Ben hem kpss de hem de dhbt de bu kadar yüksek puan
almama rağmen ve mülakatımın iyi geçmesine rağmen atanamadım. Lisans kategorisinden
en düşük 60 dhbt puanı ve en düşük 76 sözlü puanı ile alım yapmışlar. . Ben
dhbt den 96 almış ve Türkiye ikincisi olmuşken benden 36 puan düşük alan birini
alıp beni almıyorlar. Girdiğimiz dhbt sınavı mülakatları etkilemeyecekse neden
boşuna bu kadar çalışıp emek sarfediyoruz. Ben 5 yıl üniversite okudum . Diploma
puanım 3.35 sınavlarım iyi mülakatım iyi ama sonuç olarak emeklerim çöpe atılıyor.
Ayrıca bu komisyonda girenlerin çoğu düşük puan almış. Sınavlarım çok iyi olsun
ama atanmak için komisyondaki 3 kişinin insafına mı kalıyoruz ? Türkiye'nin
başka bir yerinde kolay bir komisyona denk gelip mülakata girseydim belki kazanacaktım
. Bu benim emeklerime haksızlık değil mi?
MÜLAKATIM İYİ GEÇTİ AMA 60 PUAN VERİLDİ
4 yıl ihl 2 yil hafizlik ve 2 yil kuran kursunda belletmenlik son 1 yilda 6 ay iskur 6 ayda vekil imamlik yaptim. KPSS puanim 77 yani herhangi bir memurluga basvurma hakkim oldugu halde bukadar emek sabir ve çile cektigim diyanet camiasina girmekten artik vazgectim. DHBT puanim 75 ihl hafiz kategorisinde 4300 basvuru icerisinde puanim ilk 200'de. Alımı 2 sene bekledim sonunda helesukur oldu dedim. Sözlü mulakata girdim hersey cok kolay gelmisti. 2 kez hafizligim iyi dememe ragmen bana yuzune okuttular, okumami begendiler, tecvid mahrec hicbir mudahele yapilmadi. Ezber mufredatindan sordular sorulan fetih rahman yasin mulk şems ve cenaze erkek dualarini eksiksiz hatasiz kural kaidelerini yaptim ve mudahalesiz okudum. Komisyon uyelerinin hal ve tavirlarindan ve sinavin gidisatindan kesinlikle kazandigimi ve 80 85'ten aşağı almıyacağımı sandim ama malesef sinav aciklandigi gunden beri tutunacak bir dal ariyorum hakkimi istiyorum sadece.. İHL mezunu olup her komisyonda 100 alan, 100 kisiden fazla ben ihl hafiz oldugum halde 60 puana layik goruldum. Vekil imamligim bir aya bitmekte yeni evliyim maddi anlamda zaten sikintidaydim suan dusunmekten cildircam sizlerede ayriyetten benim gibi madurlarin haberini yaptiginizin icin tesekur ederim
ERZURUM KOMİSYONU
Erzurum'da ayin 2 sinde sınava girdim.
BAZI İLLERDE HİÇ 100 ÇIKMAZKEN BAZI İLLERDE 5 TANE 100 ÇIKTI
Ben de en son yapılan sözleşmeli kkö.mülakatına girdim.. Evvela : yaptığınız
haber için teşekkür ederiz çok keyfi uygulamalar yapıldı mülakatlarda gerçekten
bunu dile getiremiyoruz resmi yerlerde de duyulsun artık bu sistem değişsin
istiyoruz .. 55000 küsur kişinin içinden 833. Oldum.. 450 kisilik acilan kontenjandan
muhtemelen ilk 100e girerek mülakata katıldım 80 puan da almama rağmen tercih
yapamiyorum, çünkü bazı illerde hususen ve belirli komisyonlarda 100,99,97 puanlari
havada ucusmus...
ŞANLIURFA SINAV KOMİSYONU
Merhabalar öncelikle diyanet islerinin yaptigi mulakat sinavinin magdurlari
olarak size yurekten tesekkur ediyoruz ben urfada yasiyorum urfada sinava girdim
1 yila yakindir zaten vekil olarak imam ve muezzinlik yapiyorum mulakata girdim
komisyon o kadar ciddiyetsiz diki biz takim elbise gömlek kravat giymisiz bize
niye 2000 lerden kalma gibi giyinmissiniz gibi dalga bile gectiler
ANKARA KOMİSYONU
Biz diyanet mağdurlarının bu günlerinde destek olduğunuz için çok sağolun.Rabbim
hakkın ve hakikatin yanındadır,Rabbim sizlerden Razı olsun.
BURSA KOMİSYONU
Bursa 1. Komisyon da sınava girdik. Giren bütün adaylara ya 50 ya 60 puan verilerek bırakıldı. Sınav sonuçlarına bursa 1. Komisyon olarak itiraz ettik. Eğer olumlu cevap gelmezse hakkımızı mahkeme de arayacağız
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