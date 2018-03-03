Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kurum imajı zedelenirken neden hassas değil!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mülakat sınav komisyonlarında yaşanan haksızlıklara bir haftadır sessiz... Başkan Ali Erbaş, görmesine rağmen görmemiş, işitmiş olsa da duymamış gibi yapsa da, adayların yaşadıkları haksızlıkları yazmaya devam edeceğiz.

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ELAZIĞ HARPUT SÖZLÜ KOMİSYONU

Diyanet İşleri Başkanlığına

Kahramanmaraş İli Afişin İlçesi Dağlıca mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen aynı yerde ikamet etmekteyim.

Kendim şuan için işkur üzerinden imamlık yapmaktayım.

Diyanetin sözlü mülakatına 6 Şubat'ta Elazığ Harput eğitim merkezinde, imamlık için girdim. Mülakatta sordukları soruların tamamını sorunsuz okudum ve söyledim. Ancak 23 Şubat'taki sonuçlarda bana 61 puan verildi Ben bunu hak etmiyorum. Benden daha kötü cevaplayanlar 80 veya 90 puan aldı ve bu benim çok zoruma gidiyor. Sizlerin adaletine güveniyorum. Gereğinin yaılmasını arz ederim.

DİYARBAKIR 2. KOMİSYON

Diyarbakırda 2. Komisyonda girdim. DHBT puanım 80. Mülakatta hiç sorun yaşamadım sorulara %80 cevap verdim. Bana sözlü 72 puan vermişler. Öte yandan, Diyarbakır 3. Komisyonda giren çok yakın bir arkadaşıma 87 sözlü puan vermişler. Bu arkadaşımla 10 yıldır aynı okullarda, aynı sınıflarda beraber okuduk, ortaokul, İ.H.lLisesi, ilh önlisans, hatta son dönemde tashihi huruf eğitimi almış, ve halen diyanet bünyesinde çalışan bir hocadan, talim dersi aldık. Bize ders veren hoca benim mahrecimi ve okuyuşumu daha çok beğenirdi. Ben buna cevap istiyorum aramızda 15 puan fark nereden kaynaklandı? Komisyonlar arası bu uçurumun dikkate alınıp biran önce bu yanlıştan dönülmesini, ve mağdur edilen vatandaşların haklarının iade edilmesini istiyoruz. Yoksa bu vebal, hem bu dünyada, hemde öbür dünyada yakanızı bırakmayacaktır. lütfen devlet büyüklerimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın bunu görmesi için yazımı paylaşın. Saygılarımla.

5 YIL HAFIZ YETİŞTİRDİ AMA 71 PUAN ALDI

Sa diyanetle ilgili haberlerinizi okudum. Diyanet lekelenmesin diyanet düşmanların ekmeğine yağ surmeyelim diye hep sustuk ama malesef bu sınav rezaleti haksızlığı zulme dönüştü. Benim kız kardeşim kendine. Kuran kursu için sınava girdi. Sınavda 71 puan vermişler. Kız kardeşim hem hafız hafizlikta sorduğu yerleri bilmiş... 5 sene kuran kursunda hafız yetiştirdi. 3 sene Arapça dersleri verdi. Sınav giriş belgesinde öz geçmişte bunu belirtmişti. O yuzden vakıa süresinin içeriğini sormuşlar ve 2. Sahifeyi tefsir ettirmisler... Fikihta zevil erham - fur-u ve usul hakkında sormuşlar hepsine cevap vermiş.. Çıkışta gayet iyi geçti dedi fakat sonuç rezalet 71 vermişler... Kpss ve dhbt 90 puanı var hafizligi var 3 yıl Arapça öğretmenliği yaptı... 5 yıl hafız yetistirdi... Ama nedense abdestin farkını dahi bilmeyenler den daha düşük alıyor.. Zulme dönüşen bu haksızlığa kim dur diyecek..

Mağdurların sesini kim duyacak

ELAZIĞ KOMİSYONU

Merhaba Diyanetin yaptığı son mulakatta hakkaniyetin yerine torpili konulduğu kanaatindeyiz. Ben bir baba olarak oğlumun durumunu başarılarını ki bunları belgelerle ispatlamak şartıyla oğluma haksızlık yapıldığına inanıyorum. Oğlum 8 yıl Arapça eğitimi görmüş icazet almış ve diyanetin dhbt diye bilinen yazılı sınavında 83 puan almış. Ayrıca şuan devam etmekle beraber iki yıldır vekil imam hatiplik yapıyor. Mulakata Elazığ da giren oğlum sınavda kendisine sorulan her bir soruya doğru cevap verdiğini buna rağmen 72 puan vermelerini haksız buluyoruz. Buna mukabil sınava girip kuranda uyarılan hatta meddi tabii diye bilinen en yaygın ve en basit tecvid kuralını ihlal ettiği uyarısını alan bir arkadaşı 77 puanla geçirmişler. Başka bir şahsa ise meal sorusu sorulmuş bilmediğini ifade etmesine rağmen ve sorulan fıkıh sorusuna yanlış cevap vermesine rağmen 85 puan alarak geçirildiği sınava giren her bir adayın bilgisi dahilinde olduğu bir gerçektir. Bu ve benzeri şekilde hak edilmediği halde geçirilen daha nice örnekler mevcut. Bunların araştırılmasını gerçek olduğunun görülmesini istiyoruz. Biz bunların siz site sahipleri vasıtasıyla kamuoyunda dile getirilmesini yetkili mercilere duyurulmasını istiyoruz benim oğlum ve daha nice torpil kurbanı olan niceleri hak ettikleri halde sırf komisyondakilerin inisiyatifine kalarak boş bırakılmışlar. Yıllarca çalışıp emek veren bu adayların haksız yere birileri yukarıdan isim yollamış diye iki dakikada ağızdan çıkan iki kelimeyle heba edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Sesimizi haksızlığa uğrayan adayların yanında yer alan memur. Net'e duyuruyoruz. Bu konuda sesimizi üst yetkililere duyurmanızı temenni ediyoruz. Hak yerini bulsun diye hal eden çalışmalarının ve başarılarının karşılığını görsün ve soğutulmamalarını istiyoruz iyi günler diliyoruz.

İSTANBUL PENDİK KOMİSYONU

Kız kardeşim 2016 DHBT 96 puan ile ilahiyat mezunları arasından Türkiye 2'incisi 2016 KPSS den de 85 puan ile yine ilahiyat mezunları arasından ise 55'inci oldu. İstanbul Pendik'te kuran kursu öğreticiliği için 2 numaralı komisyonda mülakata girdi. Mülakatı da iyi geçti. Biz kesin gözü ile bakarken sonuçlar açıklandığında 73 puan verilerek elendiğimizi gördük ve yıkıldık. Yaz döneminde ay camide ücretli hocalık yapan arkadaşı kpss den 64 almasına rağmen 3. Numaralı komisyonda girdiği mülakattan 85 alarak atandı. Kendi beyanına göre ezberleri bile tam yapamamış bu atanan arkadaşı. Maalesef çok büyük kul hakkı yendi. Torpili olamayanlar tamaml 2 numaralı komisyonda mülakata sokularak elendi. İsterseniz sınav sonuç belegelerini gönderebilirim...

İSTANBUL PENDİK KOMİSYONU

Merhaba. Ben İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. 2016 yılındaki Kpss sınavından 85 ve 2016 yılındaki DHBT sınavından da 96 alarak Türkiye'de ikinci oldum. Diyanetin Sözleşmeli Kur'an kursu öğreticiliği için yapmış olduğu mülakata girmeye hak kazandım. Ve İstanbul Pendik 2. Komisyonda mülakata girdim. Mülakat sonuçları 23 Şubatta yani dün açıklandı ve komisyon bana 73.3 puan vererek beni mülakattan geçirmedi. Ben hem kpss de hem de dhbt de bu kadar yüksek puan almama rağmen ve mülakatımın iyi geçmesine rağmen atanamadım. Lisans kategorisinden en düşük 60 dhbt puanı ve en düşük 76 sözlü puanı ile alım yapmışlar. . Ben dhbt den 96 almış ve Türkiye ikincisi olmuşken benden 36 puan düşük alan birini alıp beni almıyorlar. Girdiğimiz dhbt sınavı mülakatları etkilemeyecekse neden boşuna bu kadar çalışıp emek sarfediyoruz. Ben 5 yıl üniversite okudum . Diploma puanım 3.35 sınavlarım iyi mülakatım iyi ama sonuç olarak emeklerim çöpe atılıyor. Ayrıca bu komisyonda girenlerin çoğu düşük puan almış. Sınavlarım çok iyi olsun ama atanmak için komisyondaki 3 kişinin insafına mı kalıyoruz ? Türkiye'nin başka bir yerinde kolay bir komisyona denk gelip mülakata girseydim belki kazanacaktım . Bu benim emeklerime haksızlık değil mi?



MÜLAKATIM İYİ GEÇTİ AMA 60 PUAN VERİLDİ

4 yıl ihl 2 yil hafizlik ve 2 yil kuran kursunda belletmenlik son 1 yilda 6 ay iskur 6 ayda vekil imamlik yaptim. KPSS puanim 77 yani herhangi bir memurluga basvurma hakkim oldugu halde bukadar emek sabir ve çile cektigim diyanet camiasina girmekten artik vazgectim. DHBT puanim 75 ihl hafiz kategorisinde 4300 basvuru icerisinde puanim ilk 200'de. Alımı 2 sene bekledim sonunda helesukur oldu dedim. Sözlü mulakata girdim hersey cok kolay gelmisti. 2 kez hafizligim iyi dememe ragmen bana yuzune okuttular, okumami begendiler, tecvid mahrec hicbir mudahele yapilmadi. Ezber mufredatindan sordular sorulan fetih rahman yasin mulk şems ve cenaze erkek dualarini eksiksiz hatasiz kural kaidelerini yaptim ve mudahalesiz okudum. Komisyon uyelerinin hal ve tavirlarindan ve sinavin gidisatindan kesinlikle kazandigimi ve 80 85'ten aşağı almıyacağımı sandim ama malesef sinav aciklandigi gunden beri tutunacak bir dal ariyorum hakkimi istiyorum sadece.. İHL mezunu olup her komisyonda 100 alan, 100 kisiden fazla ben ihl hafiz oldugum halde 60 puana layik goruldum. Vekil imamligim bir aya bitmekte yeni evliyim maddi anlamda zaten sikintidaydim suan dusunmekten cildircam sizlerede ayriyetten benim gibi madurlarin haberini yaptiginizin icin tesekur ederim

ERZURUM KOMİSYONU

Erzurum'da ayin 2 sinde sınava girdim.

1.komisyon da

İhl+önlisans olarak cuma günü sınava girdim ama cuma saatine denk geldi.Komisyon beni içeri aldı alaleceli okutup çıkarttı.Ben her soruyu cevapladim.Dhbt den de 80 aldim.Ama komisyon bana 70 vermiş.Benden çok kötü olanlar hepsi 80 ve üzeri almış.Adaletsizlik

Bizler için konusun,Allah için !!!

BAZI İLLERDE HİÇ 100 ÇIKMAZKEN BAZI İLLERDE 5 TANE 100 ÇIKTI

Ben de en son yapılan sözleşmeli kkö.mülakatına girdim.. Evvela : yaptığınız haber için teşekkür ederiz çok keyfi uygulamalar yapıldı mülakatlarda gerçekten bunu dile getiremiyoruz resmi yerlerde de duyulsun artık bu sistem değişsin istiyoruz .. 55000 küsur kişinin içinden 833. Oldum.. 450 kisilik acilan kontenjandan muhtemelen ilk 100e girerek mülakata katıldım 80 puan da almama rağmen tercih yapamiyorum, çünkü bazı illerde hususen ve belirli komisyonlarda 100,99,97 puanlari havada ucusmus...

450 kisilik kontenjana 1350 kisi cagrildi.. Ve sinav neticesi 40 kadar 100 puan cikti... Ve bunların en az benim bilip grupta okudugum 5 tanesi sadece 1şehirde cikti -ki bu şehir istanbul değil- nüfusu 2 milyon bile olmayan bir şehir ..

21 sinav merkezi vardi .. 40 tane 100 puani bölüştürsek her ile 2 maksimum 3 düşer..

Ama bazı illerde hiç 100 cikmazken bazi illerde 5 tane cikmis...

Bu da komisyon uyelerinin adaleti sağlayamadığının en açık kanıtlarindan birisidir ?

ŞANLIURFA SINAV KOMİSYONU

Merhabalar öncelikle diyanet islerinin yaptigi mulakat sinavinin magdurlari olarak size yurekten tesekkur ediyoruz ben urfada yasiyorum urfada sinava girdim 1 yila yakindir zaten vekil olarak imam ve muezzinlik yapiyorum mulakata girdim komisyon o kadar ciddiyetsiz diki biz takim elbise gömlek kravat giymisiz bize niye 2000 lerden kalma gibi giyinmissiniz gibi dalga bile gectiler

Zaten biliyorsunuz mulakatta keyfe keder sorular soruluyor

Sinav sonuclandiginda bi baktim ki 46 almisim sacma degil komik dalga gecer gibi benim mulakatim bi tarafa

Sinavla ilgili cok ilginc anormallikleri anlatayim

Oncelikle sozde diyanet torpil olmasin diye bati hocalari doguya dogudaki gorevlileride batiya komisyon uyesi olarak atamis

Sinavdaki anormallikler

1.Batida sinava giren 10 kisiden 8 i kazandi

Dogudada 25 kiside 3 kisi gibi bir sayi yani

2.van urfa diyarbakirda hemen herkesi elediler gorev yapanlari vekil ve fahri olarak calisanlari bile elediler komik puanlar vererek

3.hele bi bursa komisyon faciasi var evlere senlik size komisyon uyesinden birinin yazdigi dilekceyi aticam yazinin sonunda

4.sinav aninda cok kotu sinavi gectigini bildigimiz kendisininde farkinda olan sahis yuksek puan cok iyi dedigimiz hafizlar 50-55 gibi aptalca puanlar aldilar galiba puanlar merkezde degistirildi (simdi diyeceksiniz ki bu sacma bir idda )

Ama iddanin belirtileri cok net 4a.hafizlarin hic okumadan alacagi puan 50 dir cogu 40larda aldi bende, 4b.az önce bahsettigim sinavi kotu gecen 100 ve 90 lar aldilar iyi gecenler 50 ler aldilar 4c.sinav aksami komisyonlar puanlari sisteme yukledikleri halde sonuc icin aradigimizda "puanlari sisteme isliyoruz dediler"

4d.anayasal olarak 7 gun sinav itiraz hakkimiz olmasina ragmen sonuc duyurusunda itiraz duyurusu yayinlamadilar 4e.herzaman bir haftada yayinlanan sonuc iki haftada yayinlandi.

iste bunlarda belirtileri

5.batidakii en kotuler bile kazandi en iyi en donanimlilarda kaybetti

6.sinav puanlari kim tarafindan degistirildigini bilmem ama degistirildisi kesin

ANKARA KOMİSYONU

Biz diyanet mağdurlarının bu günlerinde destek olduğunuz için çok sağolun.Rabbim hakkın ve hakikatin yanındadır,Rabbim sizlerden Razı olsun.

Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nca 31.12.2017 tarihinde ilan edilen Sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım Alımına 76.17445 Kpss puanımla başvurmam sonucu, 4/B Sözleşmeli Müezzin Kayyım unvanı için İmam Hatip grubundan mülakata girmeye hak kazandım 10.02.2018 tarihinde Ankara ili 4.Komisyon'da girdiğim mülakattan 70 puan alarak kazanamadığımı Dib tarafından açıklanan sonuçlarla öğrendim.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açıklanan mülakat sonuçları hakkında verilen verilerde başvuru yaptığım grubun mülakat başarı taban puanının 77 olduğu görülmektedir. Girdiğim mülakatta Kuran ve Ezberleri başarıyla okumam, sorulan soruları bilmeme rağmen 70 puan almış olmam, şahsımda "Mülakatta her şeyi tam olarak yapmış olsaydım dahi kazanamayacakmışım" kanısı ve "Komisyonlarda esitliğin gözetilmediği" kanısı uyandırmıştır.

Bizim hakkımızda bir düzenlemenin yapılmasını Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan istiyoruz.



BURSA KOMİSYONU

Bursa 1. Komisyon da sınava girdik. Giren bütün adaylara ya 50 ya 60 puan verilerek bırakıldı. Sınav sonuçlarına bursa 1. Komisyon olarak itiraz ettik. Eğer olumlu cevap gelmezse hakkımızı mahkeme de arayacağız