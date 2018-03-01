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Eski öğretmene FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis ile tutukluluğun devamı kararı
Malatya'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
- Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Kütükçü ile avukatı katıldı.
Her iki telefonunda da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunan ve programa 944 kez erişim sağladığı belirlenen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, bu nedenle etkin pişmanlıktan da yararlanmak istemediğini belirterek, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Kütükçü'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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