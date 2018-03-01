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Eski hakim, savcı ve öğretmene FETÖ'den hapis ile tahliye

Haklarında dava açılan eski savcı ve öğretmene 6'şar yıl 3'er ay, eski hakime ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
01 Mart 2018 16:31
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Eski hakim, savcı ve öğretmene FETÖ'den hapis ile tahliye

- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski savcı ve öğretmene 6'şar yıl 3'er ay, eski hakime ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuklu sanık eski savcı Bilal Yılmaz ve tutuksuz sanık eski öğretmen İbrahim Uludağ ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan Yılmaz, 17-25 Aralık süreci öncesi telefonuna ByLock programını yüklediğini söyledi.

ByLock üzerinden yoğun bir mesajlaşma trafiği yaşamadığını savunan Yılmaz, şöyle devam etti:

"ByLock programı üzerinden sohbet notları ve dualar geliyordu. Bu programın kendisi şifre yapıyordu. Benim çok fazla mesajlaşma trafiğim yoktur. Darbe sürecini tasvip etmem asla mümkün değildir. Ben hataya düştüm.Bu terör örgütünün amacını bilmiyordum. 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıdan ayrıldım. Ancak bu yapıdan bir anda ayrılma olmuyor. Yakanızı kurtarmanız zor oluyor. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Sanık İbrahim Uludağ ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti de Bilal Yılmaz ve İbrahim Uludağ'ı 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Kararla beraber sanıklardan Bilal Yılmaz'ın tahliyesine hükmedildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık eski hakim Mahmut Nedim Epik ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın kararla beraber adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
Anadolu Ajansı
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