|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Çankırı'da FETÖ sanığı eski imama 7 yıl 6 ay hapis
Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski imama 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen Hüseyin Ertaş ile avukatı katıldı.
Sanık eski imam Ertaş, son savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Bu haber 2,550 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI