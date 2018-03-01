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Afrin'de çatışma: Şehit ve yaralılar var
Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehitler ve yaralılar var.
Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerlerde bölgeden tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.
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