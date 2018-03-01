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Düzce'de FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Akçakoca'da yapılan operasyonla 2 kişi yakalandı. Şahıslar mahkemece tutuklandı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Akçakoca'da yapılan operasyonla 2 kişi yakalandı. Şahıslar mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Akçakoca Osmaniye Mahallesi'nde yapılan operasyonda örgüt üyesi oldukları gerekçesi ile M.D ve D.U isimli şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Şahısların evinde yapılan aramada örgüte ait dokümanlar, çok sayıda zaman gazetesi ele geçirildi. Şahıslar yapılan sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
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