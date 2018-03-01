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Jandarma Bölge Eski Komutanı Tuğgeneral'e ağırlaştırılmış müebbet
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 190 el telsizinin darbeci askerlere dağıtılması talimatını verdiği iddiasıyla yargılanan eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Bal ve avukatı ile müşteki Başbakanlık avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık Bal'ın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Suçlamaları reddeden Bal, beraatini talep etti. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Bal'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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