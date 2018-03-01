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Ordu'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılanan sanık Abdullah Demir ile avukatı katıldı.
Yüksek Lisans öğrencisi Demir, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne sürdü.
Herhangi bir terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Demir, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle Demir'e 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.
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