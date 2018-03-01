YKS ile ilgili en çok sorulan 42 soru ve cevabı

YÖK, Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sistemi ile ilgili en çok sorulan soru ve cevapları yayımladı.

İŞTE YÖK'ÜN CEVAPLADIĞI 42 SORU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1. Yeni sistem ile önceki sistem arasındaki farklılıklar nelerdir?

A)

Sınavın uygulanışı bakımından;

Sınavın Uygulanması Önceki Sistem Yeni Sistem Aylar Mart - Haziran Haziran Hafta sonu 3 1 Gün 5 2 Oturum 6 3 Puan Türü 18 5 Baraj Puanı 150/180 150/180

B)Sınavın içeriği ve soru sayısı bakımından;

Birinci Oturum İkinci Oturum Önceki Sistem - Türkçe - Temel Matematik - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler (Toplam Soru Sayısı: 160) - Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 - Matematik - Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) - Sosyal Bilimler-2 (Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ) (Toplam Soru Sayısı: 340) Yabancı Dil Oturumu (Toplam Soru Sayısı: 80) Yeni Sistem Birinci Oturum (TYT) İkinci Oturum (AYT) - Türkçe - Temel Matematik - Fen Bilimleri - Sosyal Bilimler (Toplam Soru Sayısı: 120) - Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 (Tarih-1, Coğrafya-1) - Matematik - Sosyal Bilimler-2 (Tarih-2, Coğrafya-2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ) - Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) (Toplam Soru Sayısı: 160) Yabancı Dil Oturumu (Toplam Soru Sayısı: 80)

2. Temel Yeterlilik ne demektir?

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinliklerini kapsar.

3. TYT hangi alanlardan soruları içerecektir?

TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili sorular yer alacaktır.

Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları; Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.

4. Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin geçen seneki YGS'den farkı nedir?

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT'de yer alan Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

5. TYT'de Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkacak sorular, YGS'de çıkan Türkçe ve Matematik sorularının benzeri mi olacaktır?

Hayır. TYT'de Türkçe ve Temel Matematik testlerindeki sorular, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir.

TYT, Türkçe ve Temel Matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgiyi kullanma ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar.

Türkçe Testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.

6. TYT'ye yönelik örnek sorular yayınlanacak mıdır?

Evet. ÖSYM tarafından yayınlanmıştır.

7. TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılıkgörülmektedir?

YGS'de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).

TYT'de ise her aday için sadece bir puan hesaplanacaktır. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı (TYT-Puanı)'dır.

8. TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?

Hayır. Adayların gireceği TYT soruları, MEB'in ortak müfredatından seçilecektir.

9. Sistemin en özgün tarafı olan TYT'nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en önemli özellikleri;

Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,

Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebilmesine imkan tanıması,

Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,

Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

10. Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve gerekli baraj puanı nedir?

Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

11. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nedir?

TYT'den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki Alan Yeterlilik testlerinden (AYT) alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekir.

Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir.

12. Lisans programlarını tercih edebilmek için gerekli baraj puanı nasıl hesaplanır?

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı -Sosyal

Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bilimler-2 Testi (%50)) %60] Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen

Bilimleri Testi (%50)) %60]

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili ve Edebiyatı -

Sosyal Bilimler-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

13. Sınavın ikinci oturumunda Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) sonra elde edilecek puan türleri ile geçen sene uygulanan sınavlardaki puan türleri arasındaki ilişki nedir?

Geçen sene adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada Yabancı Dil testi dışında farklı tarihlerde LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere 4 ayrı oturumda 4 sınava girmekteydi ve bu sınavlar sonrasında da 9 puan türü hesaplanmakta idi. Bu sene ise adaylar Yabancı Dil testi dışında sınavın ikinci oturumunda, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece 3 puan türü hesaplanacaktır.

Geçen sene Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne; Sözel, Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılan puan türüne; Sayısal, Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne, Eşit Ağırlık puan türü karşılık gelmektedir.

14. Lisans programlarına yerleştirme için TYT Puanı ile Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanlarının, yerleştirme puanı hesaplanırken yerleştirme puanına katkısı hangi oranda olacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki testlerin yerleştirme puanına etkisi, geçtiğimiz yıl uygulanan YGS ve LYS'de adayın yerleştirme puanına oransal etkisiyle aynıdır. Yani bütün adayların girmek zorunda olduğu ilk oturum sonrası alınacak TYT'nin katkısı % 40; Alan Yeterlilik Testlerinden ve Yabancı Dil testinden elde edilecek puanların katkısı % 60'tır.

15. Adaylar ikinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinin hangilerini cevaplandırabilir?

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak ALAN YETERLİLİK TESTLERİ Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Sosyal Bilimler-2 Matematik Fen Bilimleri Sözel Puan için z Z Sayısal Puan için z z Eşit Ağırlık Puanı için z z Sözel + Eşit Ağırlık Puanı için z z z Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için z z z Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı için z z z z

Bu şekilde LYS sisteminde geçmişte 4 sınavla öğrencilerimize sunulan alan ve program seçme imkanı, tek bir sınavla verilmektedir. Bundan dolayı bu sistem, kolay anlaşılır ve yalın bir sistemdir.

Soruların tümünün cevaplandırılabilmesi için öğrencilerimize yeterli süre verilecektir.

16. Birinci oturumda (TYT) yer alan testlerin içeriği ve soru sayıları nedir?

Bu oturumda ortak müfredat esas alınacaktır.

TYT Oturumu İçeriği ve Soru Sayıları

TESTLER Soru Sayısı Türkçe Toplam 40 Sosyal Bilimler Coğrafya 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Felsefe 5 Tarih 5 Toplam 20

Temel Matematik Toplam 40 Fen Bilimleri Biyoloji 6 Fizik 7 Kimya 7 Toplam 20 Toplam 120

17. İkinci oturumda yer alan Alan Yeterlilik testlerinin içeriğive soru sayıları nedir?

Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

Alan Yeterlilik Testlerinin İçeriği ve Soru Sayıları

ALAN YETERLİLİK TESTLERİ Soru Sayısı Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Türk Dili ve Edebiyatı 24 Sosyal Bilimler-1 Coğrafya -1 6 Tarih -1 10 Toplam 40 Matematik Toplam 40 Sosyal Bilimler-2 Coğrafya - 2 11 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12 Tarih - 2 11 Toplam 40

Fen Bilimleri Biyoloji 13 Fizik 14 Kimya 13 Toplam 40 Toplam 160

18. Yabancı Dil oturumunda yer alan yabancı dil testinde soru sayısı nedir? Yabancı Dil Testinde Soru Sayısı

TESTLER Soru Sayısı Yabancı Dil Toplam 80

19. 2018 yılında uygulanacak sistemde soru sayılarının azaltılması, puanların hesaplanmasında güçlük oluşturacak mıdır?

MEB müfredatını kapsayan farklı düzeylerdeki öğrenme seviyesini ölçmeye dönük nitelikli sorular yöneltileceğinden, puanların hesaplanmasında bir zorluk yaşanmayacaktır.

20. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)'nın katkı oranı ve hesaplanmasında bir değişiklik olacak mıdır?

Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)'nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik olmayacaktır.

21. TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturabilir mi?

Adayların, sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecektir. Bu şekilde farklı yıllarda sınava giren adaylar için hak kaybının önüne geçilerek adil bir puanlama yapılmış olacaktır.

22. Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek midir?

Evet. Bu programlarda başarı sıralaması şartı devam edecektir.

23. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ne zaman yapılacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavının tarihi MEB'in eğitim-öğretim takviminde okulların kapanış tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir.

Sınavın birinci oturumu (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumu (Alan Yeterlilik Testi) 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Yabancı Dil oturumu ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılacaktır.

24. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında soru sayıları ve süreler ne şekilde olacaktır?

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nde; 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih), 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri (Biyoloji, Fizik, Kimya) sorusu olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.

Birinci Oturum

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süre Türkçe 40 1,125 dk. Sosyal Bilimler 20 Temel Matematik 40 Fen Bilimleri 20 Toplam 120 135 dk.

İkinci Oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.

> Adayın Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinden birinin oluşması için ilgili iki testten 80 soru cevaplandırması gerekmektedir.

> Adayın, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık puan türlerinin üçünün de oluşması için dört testin tüm sorularını yani 160 soru cevaplandırması gerekmektedir.

> Adayın, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.

> Adayın, Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türlerinin oluşması için ilgili üç testten 120 soru cevaplandırması gerekmektedir.

İkinci Oturum

Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süreler İki Test 80 Soru Üç Test 120 Soru Dört Test 160 Soru Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 40 2,25 dk 1,5 dk 1,125 dk Sosyal Bilimler-2 40 Matematik 40 Fen Bilimleri 40 Toplam 160 180 dk (3 saat) 180 dk (3 saat) 180 dk (3 saat)

Yabancı Dil Testi

Testler Soru Sayısı Cevaplanacak Soru Sayısına Göre Soru Başına Ortalama Süre Yabancı Dil 80 1,5 dk. Toplam 80 120 dk.

Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.

Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.

25. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumlarında kaç kitapçık verilecektir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavında birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda (AYT) bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecektir. Yabancı Dil oturumuna sınavına girecek adaylar için ayrıca kitapçık verilecektir.

26. Yükseköğretim Kurumları Sınavı saat kaçta başlayacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı saatleri ÖSYM tarafından belirlenecek, Başvuru Kılavuzu'nda ve ÖSYM'nin web sayfasında ilan edilecektir.

27. Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ne kadar olacaktır?

Yükseköğretim Kurumları Sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenmiştir.

Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarının her biri 50 TL'dir. Bu ücret geçtiğimiz yıllardaki ücretlerle karşılaştırıldığında daha düşüktür.

28. Yeni sistemi kamuoyuna tanıtmaya yönelik yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?

Başta orta öğretimde öğrenim gören son sınıf öğrencileri olmak üzere tüm tarafları en şeffaf ve en doğru bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar kapsamında;

- Web sayfamızda "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında açıklamalar yayımlanacak ve gelen sorular kapsamında bu açıklamalar güncellenecektir.

- Çağrı Merkezimiz (0850 470 0 965) hizmet verecektir.

- Basın Bültenlerimizde gerekli açıklamalar yapılacaktır.

- MEB ile işbirliği halinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme yapılacaktır.

- MEB ile işbirliği halinde son sınıf öğrencilerimiz, sosyal medya, e-posta, e-okul, SMS gibi araçlarla bilgilendirilecektir.

- İlerleyen süreçte ÖSYM'nin web sayfasından da duyuru yapılacaktır.

29. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda puanlar hangi aralıkta hesaplanacaktır?

YGS-LYS sisteminde olduğu gibi bu yıl da puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacaktır. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecektir.

30. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar hangi soruları cevaplayacaktır?

YGS-LYS sistemindeki uygulamaya aynı şekilde devam edilecektir. Yani bu durumdaki adaylar, TYT sınavında ilave Felsefe, 2. Oturumda ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacaklardır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacaklardır.

31. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına hangi puan türü ile başvurulabilir?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilecektir. Bu programlara başvurabilmek için YGS-LYS sisteminde olduğu gibi TYT puanının da en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

32. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda adaylar sınav başladıktan ne kadarsüre sonra sınav salonundan ayrılabileceklerdir?

Adayların sınav salonundan ayrılışı ile ilgili olarak ÖSYM tarafından makul süreler belirlenecek, buna ilişkin bilgiler Başvuru Kılavuzu'nda ve ÖSYM'nin web sayfasında açıklanacaktır.

33. Adaylar, önlisans ve lisans programlarını hangi puan türü ile tercih edebileceklerdir?

Daha önce de bildirildiği gibi adaylar;

Önlisans programlarını TYT puanı ile

Lisans programlarını ise; Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türü ile tercih edebileceklerdir.

34. Meslek Yüksekokullarına yerleştirme sürecinde 2017 yılında, 6 farklı YGS puan türü vardı. 2018 yılında uygulanacak TYT sisteminde de farklı puan türleri olacak mı?

Hayır. Daha önce de bildirildiği gibi;

Adaylar, tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih edebileceklerdir.

35. Adayların lisans programlarına Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil Puanı ile yerleştirilebileceği, bu puan türlerinin de 2017 LYS puan türleri ile ilişkilendirildiğinde, TS-Sözel; MF-Sayısal; TM-Eşit Ağırlık; Dil-Dil olacağı daha önce bildirilmişti. Her bir program için hangi puan türü ile yerleşilebileceği ile ilgili tüm programların yer aldığı ayrıntılı bir tablo yayınlanacak mıdır?

Evet. Aşağıdaki bağlantı adresinden Yükseköğretim Lisans Programları - Puan Türü tablosuna ulaşabilirsiniz.

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31137395/yuksekogretim kurumlari sinavi puan turleri.pdf

36. TYT'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin ağırlıkları ne olacaktır?

TYT'de her bir test, daha önce açıklandığı üzere "soru sayısı ile ilişkili" olacaktır. Dolayısıyla TYT sınavında, Türkçe testinin ağırlığı %33, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %17, Temel Matematik testinin ağırlığı %33, Fen Bilimleri testinin ağırlığı ise %17'dir.

TYT Testlerin Ağırlıkları (%) Puan Türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri TYT 33 17 33 17

37. Sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programları için birinci oturumda TYT'nin ve ikinci oturumda (AYT) yer alan testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?

Sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında TYT'nin yerleştirme puanına katkısı % 40; AYT'de ise soru sayıları ile ilişkili olarak Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ağırlığı %30, Sosyal Bilimler-2 testinin ağırlığı %30 olmak üzere AYT'nin yerleştirme puanına katkısı %60'dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.

LİSANS YERLEŞTİRME

Testlerin Ağırlıkları (%)

Puan TYT AYT Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Sosyal Bilimler-2 Türü Türk Dili ve Edebiyatı Tarih-1 Coğ.-1 Tarih-2 Coğ.-2 Felsefe Grubu DİKAB SÖZ 40 18 7 5 8 8 9 5

38. Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programları için birinci oturumda TYT'nin ve ikinci oturumda (AYT) yer alan testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?

Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında TYT'nin yerleştirme puanına katkısı % 40; AYT'de ise soru sayıları ile ilişkili olarak Matematik testinin ağırlığı%30, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinin ağırlığı %10 olmak üzere, AYT'nin yerleştirme puanına katkısı %60'dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.

LİSANS YERLEŞTİRME

Testlerin Ağırlıkları (%)

39. Eşit Ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programları için birinci oturumda TYT'nin ve ikinci oturumda (AYT) yer alan testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?

Eşit Ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında TYT'nin yerleştirme puanına katkısı % 40; AYT'de ise soru sayıları ile ilişkili olarak Matematik testinin ağırlığı%30, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ağırlığı %30 olmak üzere AYT'nin yerleştirme puanına katkısı %60'dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.

LİSANS YERLEŞTİRME

Testlerin Ağırlıkları (%)

Puan Türü TYT AYT Matematik Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Matematik Türk Dili ve Edebiyatı Tarih-1 Coğrafya-1 EA 40 30 18 7 5

40. Dil puanı ile yerleşilebilen lisans programları için birinci oturumda TYT'nin ve ikinci oturumda (AYT) yer alan testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?

Dil puanı ile yerleşilebilen lisans programlarında TYT'nin yerleştirme puanına katkısı % 40; Yabancı Dil oturumunda ise soru sayıları ile ilişkili olarak Yabancı Dil testinin ağırlığı %60, Yabancı Dil testinin yerleştirme puanına katkısı %60'dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.

LİSANS YERLEŞTİRME Testlerin Ağırlıkları (%) Puan Türü TYT AYT Yabancı Dil Yabancı Dil DİL 40 30

41. Yabancı Dil oturumunda hangi testler yer alacaktır?

Bu sene bir ilk olarak İngilizce, Almanca, Fransızca testlerine ek olarak yabancı dil oturumunda Arapça ve Rusça testleri de yer alacaktır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerine göre; ortaöğretim sistemimizde yabancı dil eğitimi verilen ilk beş dil İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusçadır. Dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu olarak bu beş dil, dil sınavı kapsamına alınmış bulunmaktadır.

42. İlk kez 2015 ÖSYS'de uygulanmaya başlayan ve 2016 ÖSYS'de de devam eden bazı programlar için başarı sırası şartı bu yıl da devam edecek midir?

Evet, devam edecektir. Başarı sıralaması aranacak programlara yeni programlar eklenmemiştir. Başarı sıralaması ile ilgili simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Bununla birlikte, YKS'nin ilk defa uygulanacağı da dikkate alınarak bu sene için başarı sıralamalarında değişikliğe gidilmemiştir.

Tıp programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 40 bin,

Hukuk programlarında Eşit Ağırlık puan türünde başarı sırası 150 bin,

Mühendislik programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 240 bin,

Mimarlık programlarında Sayısal puan türünde başarı sırası 200 bin,

Öğretmenlik programlarında başarı sırası 240 bindir.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları, ilgili programlar için belirlenen asgari başarı sırası şartının daha üzerinde bir başarı sırası şartı belirleyebilecektir.