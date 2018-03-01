'Çankırı 7 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalı'

- Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, Çankırı'da 10-15 yıl içinde 7 ve üzeri bir depremin meydana gelme ihtimalinin olduğunu söyledi.

28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle AFAD İl Müdürlüğü ve Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından Türkiye'de deprem ve Çankırı'nın depremselliği konusunda bilgilendirme paneli gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ercanoğlu'nun başkanlığında başlayan panel Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, Öğretim Görevlisi Selahattin Yalan ve Öğretim Görevlisi Mustafa Doğan'ın sunumlarıyla devam etti.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkuata afetlerde gönüllülüğün önemine değinerek, "Dünya artık gönüllülerle gidiyor. Afetlerde ilk kurtulanların yüzde 80'ini ailesi, komşuları ve gönüllüler tarafından kurtarılıyor. Yüzde 20'si ekipler tarafından kurtuluyor. Dolayısıyla biz gönüllülere önem veriyoruz" dedi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını ve Çankırı'nın da bu bakımdan çok şanslı olmadığını söyleyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, "Özellikle arazi yapımızın da jeolojik açıdan bazı özellikleri içermesi bizim yapılaşma bakımından veya herhangi bir deprem ve diğer afet olması halinde karşılaşacağımız sorunları büyütme eğiliminde. Özellikle bu konulara ağırlık vermek ve derinlemesine çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

"Çankırı deprem tehlikesi açısından oldukça yüksek risk taşımaktadır" diyerek sözlerine başlayan Vali Yardımcısı Musa Göktaş, "Türkiye, coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı, doğal afetlere en çok maruz kalan ülkelerden biridir. Ülkemiz topraklarının tamamına yakınında deprem riski bulunmaktadır. 3 aktif fay hattı ilimiz sınırlarından geçmektedir. Bunların bir tanesi ülkemizin en büyük ve en aktif hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır. Son yıllarda depremler nedeniyle ülkemizde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmış ve binlerce binamız yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de deprem ve Çankırı'nın depremselliği konusunda sunum yapan Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, Japonya gibi deprem ülkesinin depreme her an hazır olduğunu ve deprem zararlarından en az şekilde etkilendiğini söyledi.

Prof. Dr. Büyüksaraç, Çankırı'da 1944 yılında yaşanan Çerkeş depreminde 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 1902, 1944, 1951 ve 195 yıllarında büyük depremler yaşandığını aktardı.

"Doğalgaz içeriği açısından bu bölgenin detaylı incelenmesi gerekiyor"

Çankırı'nın aslında bir havza ve kendi içinde gevşek yapısının olduğunu dile getiren Büyüksaraç konuşmasını şöyle sürdürdü: "Zeminlerin dayanıksız olduğu görülüyor. Buradaki depremle mücadelenin depremin zararının azaltılmasının temelinde yapılaşma ile zemin arasındaki ilişkinin düzgün kurulması gerekiyor. Zemin üzerinde yapılaşma yapacaksanız zeminin koşullarını yapıyla ilişkilendirmeniz lazım. Çankırı'nın temel üzerinde durması gereken nokta burasıdır. Bu konuda Çankırı Belediyesine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine çok önemli görev düşüyor. Çankırı civarında hidrokarbon potansiyeli olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle doğalgaz içeriği açısından bu bölgenin detaylı incelenmesi gerekiyor, biz buna dair bulgular elde ettik. Çankırı'da yerin altından yüzeye doğru ilerleyen bir fay kırığı olduğu görülüyor. Bu da aynı zamanda buranın etkin deprem potansiyelinin olduğunun bir göstergesi. Yer altındaki kırıkların yüzeye doğru yaklaştığı zaman bunun yakın zamanda bir kırılmaya yol açacağı anlamına gelmektedir. Çankırı'da yapılacak olan üst yapının dirençli olması gerekiyor."

"Çankırı 7 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalı"

Büyüksaraç, Çankırı'da önümüzdeki 10-15 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşme ihtimalinin olduğunu savunarak, "Çankırı'nın 1900'den 2016'ya kadar olan depremlerine baktığımızda küçük depremlerin 800 civarında olduğunu görüyoruz. 3-3,5 büyüklüğündeki bir deprem 10 yıl içinde yüzde yüz meydana gelecek. İstatistikler bunu gösteriyor. 7 büyüklüğünde bir deprem 10 yıl içinde yüzde 10 civarında meydana gelebilir. Bu yüksek bir rakam. Tekrarlama periyodu da 88 yıl. 10-15 yıl içinde 7 ve üzeri bir depremin Çankırı'da meydana gelme ihtimali var. Bunlar istatistiki bilgiler. Kesin olacağı anlamına gelmiyor. Çankırı'da enerji birikiyor ve büyük bir depreme doğru bir yönelim var. Ama deprem konusunda istenilen çalışmalar yapılmıyor. Hala müteahhit daha çok kazanma derdinde, hala arsa sahibi daha fazla kat derdinde, ekonomi inşaat sektörüne kaydırılma derdinde. Bu yanlıştan kurtulmamız lazım" dedi.

ÇAKÜ Rektörlük Konferans Salonunda yapılan panele ayrıca Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı, SGK İl Müdürü Hicran Çakmakçi, daire amirleri, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti İl Temsilcisi Hasan Büyükurvaylı, amatör telsizciler ve öğrenciler katıldı.