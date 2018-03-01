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CHP Heyeti, Akşener'i ziyaret edecek
CHP Heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, seçim güvenliği gündemi ile ilgili yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.
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