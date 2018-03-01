1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sağlık meslek liselerine talep artacak'

Doğa Hastanesi ve Mesleğim Sağlık Meslek Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Kırmızı: ( Sağlık Meslek Liselerini bitirenlerin hemşire yardımcısı olarak göreve başlaması) Cumhurbaşkanımıza bu konuya eğildiği ve bir çözüme kavuşturduğu için müteşekkiriz. Yaptığı açıklama ile sağlık meslek lisesi mezunlarının kadro alabilecekleri ve atamalarının yapılabileceği vurgulanırken kendi içerisinde bir terfi sistemi uygulanarak hemşire olabilme yolları açılıyor
01 Mart 2018 18:33
Yazdır
'Sağlık meslek liselerine talep artacak'

Doğa Hastanesi ve Mesleğim Sağlık Meslek Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Nabi Kırmızı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kahramanmaraş 6. Olağan İl Kongresindeki "Sağlık meslek liselerini bitirenler, hemşire yardımcısı olarak göreve başlayacak. Ondan sonra terfi edeceksiniz, terfi ettikçe de hemşire ve daha sonra da hemşirelikte terfiye başlayacaksınız." açıklamasının öğrenciler, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Kırmızı, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte sağlık meslek liselerine olan ilgi ve teveccühün artacağını öngördüğünü bildirdi.

Atanma ve terfi hususuna da değinen Kırmızı, "Cumhurbaşkanımıza bu konuya eğildiği ve bir çözüme kavuşturduğu için müteşekkiriz. Yaptığı açıklama ile sağlık meslek lisesi mezunlarının kadro alabilecekleri ve atamalarının yapılabileceği vurgulanırken kendi içerisinde bir terfi sistemi uygulanarak hemşire olabilme yolları da açılıyor." ifadelerini kullandı.

-Artık hemşire yardımcıları hemşire olabilecek

Doğa Hospital markasıyla 2012 yılında kurdukları hastane ile bölgede sağlık sektörünün önemli bir oyuncusu olduklarını belirten Kırmızı, takip eden 2013 yılında Özel Mesleğim Sağlık Meslek Lisesi'ni de açarak sağlık alanında eğitim konusuna da eğildiklerini belirtti. Sağlık meslek liselerinin önemine değinen Kırmızı, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Kurduğumuz lise ile sağlık sektörüne eleman yetiştirirken aynı zamanda hem kendi hastanemiz üzerinden hem de sektördeki ilişkilerimizden faydalanarak oluşturduğumuz etkileşim ağı ile istihdam konusunda da öğrencilerimize yardımcı olmayı hedefledik. 2014 yılında yapılan değişiklikle hemşire değil hemşire yardımcısı mezun eder hale geldik. Elbette mezuniyette yaşanacak kadro belirsizliği sağlık meslek liselerine olan talebi etkiledi. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama bu belirsizliği ortadan kaldıran özelliği ile hem eğitim hem de sağlık sektörü için çok önemli. Artık hemşire yardımcıları atanabilecekleri gibi, hemşire de olabilecek. Bu konuda gösterdiği hassasiyetten ötürü Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. ''

Sağlık alanında uzun dönemli akademik ve kariyer planlamasının önemine de dikkati çeken Kırmızı, şunları kaydetti:

"Özellikle sağlık alanlarında verilen eğitimin kalitesinin çok yüksek olması elzem. Bu yüzden erken yaşlarda bu işe gönül vererek sağlık meslek liselerine kayıt yapan öğrencilerin akademik ve kariyer anlamında önlerinin açılması gerekli. Uzun dönemli bir eğitim ve kariyer planlamasının bu alanda eğitim gören öğrencilerimize yönelik sınavsız geçiş ve ek puan uygulamalarını da içermesi üniversitelerin ilgili bölümlerindeki eğitim öğretim kalitesini de yükseltecektir.

Bu konuda da yetkililerden ilgi bekliyoruz. Çünkü bu tür destekleyici uygulamaların olması bu liselerin işlevselliğini artırdığı gibi yüksek okullar ile liseler arasındaki koordinasyonu da artırarak daha bütüncül bir yapıya kavuşulmasını ve daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,627 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YKS ile ilgili en çok sorulan 42 soru ve cevabı
01 Mart 2018 17:54		 MYO kontenjanında kamu ve özel sektör etkili olacak
01 Mart 2018 10:27
Şanlıurfa'da öğrencilerin hayallerinin tasarlandığı merkez
28 Şubat 2018 21:38		 2018-TUS ve STS Tıp Doktorluğu soru ve cevapları
27 Şubat 2018 10:41
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
27 Şubat 2018 07:10		 10 maddede okul seçimi
26 Şubat 2018 23:14
Akademisyenleri en çalışkan üniversiteler belli oldu
26 Şubat 2018 23:04		 Geleceğin işlerini kurduran destek
26 Şubat 2018 23:02
İki ilde eğitime bir gün ara verildi
26 Şubat 2018 21:13		 ÖSYM, DGS sınavlarını masaya yatırıyor
26 Şubat 2018 09:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Nöbet izninde olan memur, hizmet içi eğitime katılmak zorunda mıdır?
Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
Afrin şehidinin Konya'daki ailesine acı haber verildi
Bekçiliğe Giriş Sınavı Yönetmeliği değişti
Erdoğan, Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı
2 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Belediye ve Bağlı Kuruluşlara Yönelik Yönetmelikte Değişiklik
Aydın'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu
Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dokuzsekiz 1
reis bizi etiler'e götür 1
1 mart muhasebeciler günü 11
hope hicks 3
mevcut 1
kara tahtada bilgisayar öğreten teknoloji öğretmeni 5
Jeremain Lens 2
tanker 1
Biz şimdi neyiz ciler 3
03.03.2018 karabükspor vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
MASAK sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam