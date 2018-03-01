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Yargı mensubu karı kocaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Erzurum'da, eski Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kılıç ile eşi eski Yüksekova Hakimi Fevziye Melis Kılıç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı
01 Mart 2018 18:59
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Yargı mensubu karı kocaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

- Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan eski Yüksekova Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kılıç ile eşi eski Yüksekova Hakimi Fevziye Melis Kılıç, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mehmet Kılıç'ın avukatı İmdat Berksoy katıldı.

Tutuksuz sanık Fevziye Melis Kılıç ile avukatı Özer Özyalçın ise duruşmaya Malatya Sulh Ceza Hakimliğinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Tutuklu yargılanan sanık Mehmet Kılıç ise cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlantı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı.

Avukat Berksoy, savunmasında, müvekkilinin kullandığı telefonun tek antenli olduğunu belirterek, "Kayıtlara göre müvekkilimin telefonla konuşurken aynı anda programa girdiği tespit edildiği söyleniyor. Bu konuda ve programla ilgili hazırlanan belgelerde çelişki mevcuttur. Ayrıca müvekkilim hakkında, ByLock iddiasını bile bile savcıyla görüşmeye gitmiş ve tutuklanmıştır. Tahliyesini ve beraatini talep ediyorum." dedi.

Avukat Özyalçın ise müvekkili hakkında örgüte üye olmak suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan sanıkların ifadelerinin olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti.

Sanık Fevziye Melis Kılıç, son sözü olarak, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir suç örgütüne üye değilim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet ve Fevziye Melis Kılıç'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. Heyet ayrıca sanık Mehmet Kılıç'ın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Kılıç'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu yer alıyordu.

Sanıklar hakkında beyanda bulunan tanık E.Ö.Y'nin sanıkların cemaat evliliği yaptığını bildiğini belirttiği aktarılan açıklamada, sanıkların FETÖ/PDY'nin yargı yapılanması içinde örgüt üyesi olarak yer aldıkları ve üyeliklerini organik bir şekilde devam ettirdikleri aktarılıyordu.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.
Anadolu Ajansı
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