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Ankara'da iş adamlarını haraca bağlayan çete çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı
01 Mart 2018 19:11
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Ankara'da iş adamlarını haraca bağlayan çete çökertildi

Ankara'da bazı iş adamlarını tehdit edip haraca bağlayan silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bir iş adamının intiharına neden oldukları ve silah ticareti yapıp kentsel dönüşüm kapsamındaki gecekonduları kundaklayarak zorla aldıkları ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 20 şüpheli hakkında "silahlı örgüt üyesi olmak", "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "silah ticareti yapmak" suçlarından gözaltı kararı vermiş, örgüt lideri olduğu belirtilen Kemal B. ile birlikte 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gıda sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Serdar E.'nin şikayeti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Başsavcılığa gelen iş adamı Serdar B., başka kişilere verdiği bayiliklere ait iş yerlerinin değişik tarihlerde kurşunlandığını, Kemal B. ile ismini bilmediği bazı kişilerin ise kendinden bin 800 dolar istediğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Musa Yücel'in talimatıyla harekete geçen Ankara polisi, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 6 iş yerinin kurşunlanma olayının Kemal B. ile adamları tarafından yapıldığı belirlendi.

Ünlü ayakkabıcının intiharına neden olmuşlar

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün ayakkabı işi ile uğraşan Beytullah Yıldırım'ın intiharına neden oldukları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre iş adamı Yıldırım, şüpheliler T.D. ve M.K.'ye olan borçlarından dolayı şirketindeki hisseleri M.K.'ye devretti. Şirketten elde edilen gelirlerle borçlarını tahsil eden şüpheliler, Yıldırım'a gelirden pay vermedi. T.D., şirketin borçlarının istediği gibi ödenmemesi üzerine şirketin başına şüphelilerden T.Y.'yi getirdi. T.Y. de adamlarıyla birlikte şirketteki ayakkabı ve büro malzemelerini Kızılay'da bazı dükkanlar aracılığıyla sattı. Şüpheli T.Y., üzerinde baskı kurduğu Yıldırım'ı kendisinden habersiz ödeme yaptığı gerekçesiyle şirkette darp etti. Örgütün baskılarına daha fazla dayanamayan Yıldırım, silahla intihar etti.

Örgüt üyesi olduğu tespit edilen B.B.Ö.'ye yönelik yapılan takipte, şüphelinin ruhsatsız silah temin ederek şüpheli A.K.'ye verdiği, A.K.'nin de silahları sattığı belirlendi.

Kentsel dönüşümdeki gecekonduları kundaklattılar

Soruşturma kapsamında ayrıca, örgütün Ankara'nın Mamak ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamındaki bazı gecekonduları kundaklattığı, kullanılamaz hale getirilen gecekonduları zorla aldığı ortaya çıktı.
İhlas Haber Ajansı
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