Köy muhtarı odasını belediyeye bağışladı

Bursa'da bir muhtar, kendi şahsi malı olan köy odasını ilçe belediyesine bağışladı.

Keles ilçesinin Hereke köyünün muhtarı Mehmet Yılmaz, yıllarca köye gelen misafirleri ağırladığı şahsi malının tapusunu Keles Belediyesi'ne bağışladı. Bursa'nın birçok köyünde eskiden misafirleri ağırlamak için kullanılan köy misafirhaneleri, ulaşım araçlarının ve insanların refah seviyesinin artmasıyla birlikte yok olmaya başladı. Hereke muhtarı Mehmet Yılmaz, bu geleneğin kaybolmaması için kendi şahsi malı olan köy odasını Keles Belediyesi'ne bağışladı.

Misafirhaneyi Keles Belediyesi'ne bağışlayan Mehmet Yılmaz, "Ben öldükten sonra da bu geleneğin devam etmesi için sağlığımda şahsıma ait olan binayı belediyeye bağışladım. Eksik olan, yapılması gereken şeyleri de belediyemiz tamamladığında daha modern ve sağlıklı bir bina olacak. Ben de bir hayırsever olarak gelecek nesillere bir geleneği aktarmış olacağım" dedi.