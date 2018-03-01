1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yarım asırlık hayal Cankurtaran Tüneli, açıldı

Artvin'in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan, 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli Cankurtaran Tüneli ulaşıma açıldı.
01 Mart 2018 19:31
Yazdır
Yarım asırlık hayal Cankurtaran Tüneli, açıldı

1960'lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 8 yıl önce temeli atılan tünel projesi yarım yüzyıl sonra gerçekleşmiş olurken, tünelden ilk geçişi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile beraberindeki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı.

Karadeniz'i Erzurum üzerinden İran'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahında yapımı tamamlanan Cankurtaran Tüneli ulaşıma açıldı. 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli Cankurtaran Tüneli'nin açılışı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bölgeye geldi.

Cankurtaran Tüneli Hopa ilçe girişindeki noktada vatandaşlar erken saatte toplanarak tünelin ulaşıma açılışını bekledi. Yağışın başlaması üzerine vatandaşlar tünele girdi. Bakan Arslan ile beraberinde Bakan Bak, Cankurtaran Tüneli'nin önünde davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

'BU TÜNELLER BİZİM MUTLULUĞUMUZ'

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Arslan, "Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Artvin içi de mutlu bir gün. Cankurtaran Tüneli ile Karadeniz'i kestirme bir yoldan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlamış oluyoruz. Bu güzergah üzerinde 3 tünelimiz 4 viyadüğümüz, bu güzergahta 13 bin 800 kilometre uzunluğunda tünellerimiz mevcut. Bu tüneller bizim mutluluğumuz. Bu tünellerle birlikte bu güzergahı 12 kilometre kısaltmış oluyoruz. Bu yolun 12 kilometre kısalmış olması önemli olmakla beraber, özellikle kış şartlarında burası geçit vermez hale geliyordu. Geçit vermeyen bu bölgeyi Cankurtaran Tüneli ile geçit verir hale getirdik. İsmi üzerinde cankurtaran, dolayısıyla canları kurtarmış olacağız. Bu bizim için çok önemli. Bu yolun kısalmasıyla birlikte yılda 100 milyon lira tasarrufumuz olacak. Yaklaşık 568 milyon liraya mal olan bu güzargah, sağladığı tasarrufu da düşünürsek 5-6 yılda bu tasarruf kendini kurtarır hale gelecek. 4 köprü, 2 viyadük, 3 tüneli hizmete sunmuş oluyoruz. Geriye kalan 2 viyadüğü de Haziran'da hizmete sokmuş olacağız" dedi.

Bakan Arslan, emekleri olduğuna işaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılımlarıyla tünel için resmi tören düzenleneceğini söyledi.

'15 YILDA BİZ 330 KİLOMETRE TÜNEL BİTİRDİK'

Her yılda 50 kilometre dolayında tünel bitirdiklerini kaydeden Bakan Arslan, "Biz bu ülkede 80 yılda 50 kilometre tünel yapabildik. En büyük tünel 3 bin 250 metre ile Bolu Dağı tüneliydi ve 19 yıl sürdü. Bunu da Ak Parti hükümetleri olarak biz tamamladık. Cankurtaran tüneli 5 bin 200 metre, bugün itibarıyla hizmete verilen Türkiye'nin en uzun çift tüplü tüneli olmuş oluyor. Artvin'de şu anda hizmette olan 47 buçuk kilometre tünel var. 80 yılda 50 kilometre tünel yapmışız, sadece Artvin'de yaptığımız tünel uzunluğu 45 buçuk kilometre. Artvin'de toplamda 67 kilometre yol yenilemiş olacağız. Bu 67 kilometre yolun 52 kilometresi tünel olacak. Sadece bir ilimizde yapılan tünellerin uzunluğu 80 yılda ülkemizde yapılan tünellerin uzunluğuna denk. Son 15 yılda biz 330 kilometre tünel bitirdik. Bu 50 kilometreyi de eklersek 380 kilometre tünele erişmiş olacağız. Her yılda 50 kilometre dolayında tünel bitiriyoruz. Yaptığımız projelerin bir an önce bitmesi, milletimizin hizmetine girmesi adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu.

BAKAN ARSLAN DİREKSİYONA GEÇTİ

Açıklamaların ardından Bakan Arslan, makam aracının direksiyonuna geçerek tünele giriş yaptı. Bakan Arslan'a kullandığı araçta Bakan Bak da yan koltuğa oturarak eşlik etti. Bu arada Bakan Arslan'dan bahşiş isteyen davulcuya da koruma görevlileri 100 lira uzattı. Bakanlar tünele girdiği sırada girişte bekleyen vatandaşları selamladı. Tünelde Sefa Karabacak'ı (82) gören Bakan Arslan aracı durdurdu. Araçtan inen Bakan Arslan ve Bakan Bak, buradaki vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bakanlar daha sonra yeniden bindikleri makam aracıyla tüneldeki yoluna devam etti.

Bu arada, Türkiye'nin en uzun çift tüplü tüneli ise Rize'nin Ovit Dağı'nda yer alan 14.3 kilometre uzunluğuyla Ovit Tüneli'nde Aralık ayında tek tüpten, çift yönlü ulaşım sağlanmaya başlanmıştı. Tünelin yıl sonunda çift yönlü olarak ulaşıma açılması bekleniyor.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 1,231 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gökova Körfezi'nin rengi değişti
01 Mart 2018 23:33		 Beyazıt Meydanı'nda çevre düzenleme çalışmaları durdu
01 Mart 2018 22:47
Ordu Üniversitesinde 25 öğrenci yemekten zehirlendi
01 Mart 2018 22:42		 Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camisi
01 Mart 2018 21:53
Fındık üreticilerine zirai don uyarısı
01 Mart 2018 21:01		 Kars-Erzurum Karayolu'nda bazı araçlar yolda kaldı
01 Mart 2018 20:41
Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor
01 Mart 2018 19:49		 Bu köye asma köprüden geçilerek giriliyor
01 Mart 2018 19:39
Jandarmadan lise öğrencilerine trafik eğitimi
01 Mart 2018 19:23		 Bu binayı 300 kiloluk dinamit bile yıkamadı
01 Mart 2018 19:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Nöbet izninde olan memur, hizmet içi eğitime katılmak zorunda mıdır?
Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
Afrin şehidinin Konya'daki ailesine acı haber verildi
Bekçiliğe Giriş Sınavı Yönetmeliği değişti
Erdoğan, Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı
2 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Belediye ve Bağlı Kuruluşlara Yönelik Yönetmelikte Değişiklik
Aydın'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu
Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dokuzsekiz 1
reis bizi etiler'e götür 1
1 mart muhasebeciler günü 11
hope hicks 3
mevcut 1
kara tahtada bilgisayar öğreten teknoloji öğretmeni 5
Jeremain Lens 2
tanker 1
Biz şimdi neyiz ciler 3
03.03.2018 karabükspor vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
MASAK sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam