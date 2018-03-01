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Gaziantep'te açık alanlardaki etkinlikler yasaklandı

Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde açık alanlarda yapılacak etkinlikler, bugünden itibaren 1 ay boyunca yasaklandı
01 Mart 2018 19:44
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Gaziantep'te açık alanlardaki etkinlikler yasaklandı

Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde açık alanlarda yapılacak etkinliklerin 1 ay yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, 1 Mart-1 Nisan tarihlerinde bazı tedbirler alındı.

Bu kapsamda, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde açık alanlarda yapılacak "açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi" gibi etkinlikler, 1 ay süreyle yasaklandı.
Anadolu Ajansı
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