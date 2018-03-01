|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Hayat kurtaran sürücüye teşekkür belgesi
Diyarbakır'da seyir halindeki otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu diğer yolcuların da yardımıyla hastaneye ulaştıran şoföre teşekkür belgesi verildi
Diyarbakır'da otobüste kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye ulaştıran sürücüye teşekkür belgesi verildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rifat Ural, Otogar-Toplu Konut seferini yapan otobüste kalp krizi geçiren yolcu Sabri Yılmaz'ı (48) diğer yolcuların yardımıyla hastaneye ulaştıran sürücü Ahmet Selim Baysal'a duyarlılığından dolayı teşekkür belgesi verdi.
- "Bir insanlık olayıdır"
Ural, yaptığı konuşmada, Baysal'ın örnek davranışını önemsediklerini vurgulayarak, "Bir insanlık olayıdır. Tüm şoför arkadaşlarımızın bu duyarlılık içerisinde olmasını temenni ediyorum. Baysal'a çok teşekkür ediyorum." dedi.
Olayı anlatan Baysal ise sefer sırasında önde oturan yolcunun fenalaştığını fark ettiğini belirterek, "Yolcuya 'Sizi hastaneye götüreyim.' dedim. 'Hayır birazdan geçer.' dedi. Durumunun ağırlaştığını görünce aracı hastaneye yönlendirdim. Her şeyden önce vatandaşlık görevini yerine getirdim. Belgenin verilmesi beni onurlandırdı. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı." ifadesini kullandı.
Bu haber 549 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI