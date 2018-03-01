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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 1'i tutuklandı.
Kars merkez, Kağızman ve Digor ilçelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 1'i tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TSK'nin, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları ve gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı, güvenlik önlemleri altından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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