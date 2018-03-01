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AK Parti ile SP arasında sürpriz görüşme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.
01 Mart 2018 20:24
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AK Parti ile SP arasında sürpriz görüşme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrasında Şentop açıklama yapmazken, SP lideri Karamollaoğlu ise, "Gündemimizde ittifak yok" dedi. Dünyanın her tarafı ile ilgili konuştuklarını belirten Karamollaoğlu, "Her konuya da girdik. İttifak kelimesi geçti de, seçim zamanı olmadığı için ben dedim ki 'Şu an ittifak bizim gündemimizde yok.' Size söylediklerimi aynen ona söyledim, ağırlıklı olarak Türkiye'nin genel meseleleri ile ilgili görüşlerimizi aktardık kendisine. Dünyadaki gelişmelerle ilgili ve seçim yasaları ile ilgili bir takım fikirlerimizi aktardık. Onların da tabii kendilerine göre bir takım çalışmaları var, onları aldık, fikirlerimizi tekrar aktardık. İhtiyaç olursa tekrar bir araya geliriz. Şu an tekrar bir araya gelmemiz için herhangi bir program yapmadık. Medyada bu ittifak havası nasıl oluştu, herhalde bu kanun teklifinden dolayı oluştu. MHP ile AK Parti arasındaki ittifak görüşmesinden başka bir ittifak gündemde değil. Bizim görüşme yapmayacağımız bir parti olmaz, herkesle görüşürüz ama özellikle seçim atmosferine girilirken bugünkü şartlara göre karar veririz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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