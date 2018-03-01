Sivas Belediyesi, borcunu 13 milyon liraya indirdi

SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın belediyenin İller Bankasına olan 4 yıllık borcuna dair açıklamalarda bulundu. Buna göre 2014 yılında 233 milyon bütçe ve 62 milyon borçla devralınan belediyenin, 2017 sonu itibarıyla 431 milyonluk bütçesine rağmen borcu 13 milyona indirildi.

Sivas Belediyesi dört yıl içinde İller Bankasına da yaklaşık 50 milyon lira borç ödedi. Başkan Aydın, "Sivas Belediyesinin İller Bankası'na olan borcu göreve başladığımız tarih itibariyle (2014 Mart) 62 Milyon 443 bin liradır. Bugünkü tarih itibarıyla da toplam borç 13 Milyon 880 Bin 417 lira. Dolayısıyla Sivas Belediyesi 2013 yılı toplam gider bütçesi 233 Milyon lira iken 2017 yılı sonu itibariyle toplam gider bütçemiz 431 Milyon olmuştur. Bütçe oranıyla baktığınız zaman 2014 Mart itibariyle o günkü borç, bütçenin yüzde 26'sına tekamül ediyor. Bugünkü borç, toplam bütçenin yüzde 3'üne tekamül ediyor. Böyle bir durum da Türkiye'de bir rekor" dedi.

İller Bankası'na en az borcu olan il Belediyelerinden birinin Sivas Belediyesi olduğunu aktaran Başkan Aydın, "2018 yılının tahmini bütçesi de 517 milyon. Bununla kıyasladığımızda gerçekten Sivas Belediyesi bu konuda takdiri hak eden bir belediye. Sivas Belediyesi çok büyük projelere imza atıyor. Bizim İller Bankasından da diğer bankalardan da kredi kullanma taleplerimiz oluyor, olacak burada bakılması gereken olay tahmini bütçeyle borç orantısıdır. Bir de bunlara karşılık neler yapılmış bunlara bakmak lazım" diye konuştu.

Sivas Belediyesi olarak çok büyük projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Buna rağmen 2014'ten bugüne kadar, yalnızca İller Bankası değil toplam ödediğimiz borç 88 Milyon küsuratı da var. Dolayısıyla biz bugüne kadar borçlanmaya gitmediğimiz gibi ciddi bir şekilde borcumuzu aşağı çekmiş bir belediyeyiz. Belediyeler borçlanmaz diye bir şey yok. Bunların hepsi iş yapılan yerlerde mümkün. Şu anda Sivas Belediyesi olarak İller Bankası'na olan borcumuz 13 Milyon. Biz borç da alacağız, iş de yapacağız" dedi.