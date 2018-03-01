'2022'de artık yerli arabamızı satın alacağız'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,"İnşallah Türkiye ilk defa kendi markasıyla yerli, milli otomobilini üretecek. 2019'da ilk prototip, 2021 veya 2022'de artık arabamızı satın alacağız. Ne olacak bu? Tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışa başlıyoruz. Türkiye'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü sağlayacak." dedi.

Çeşitli ziyaretler için Zonguldak'a gelen Hisarcıklıoğlu, "Ereğli Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, 7 yıldır otomobil yapacak babayiğitler arandığını hatırlattı. Otomobil yapacak babayiğitler çıkardıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah Türkiye ilk defa kendi markasıyla yerli, milli otomobilini üretecek. 2019'da ilk prototip, 2021 veya 2022'de artık arabamızı satın alacağız. Ne olacak bu? Tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışa başlıyoruz. Türkiye'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü sağlayacak. Hedefimiz bugün 10 bin dolar fert başına düşen milli gelirimiz. 25 bin dolara çıksın diyoruz. Hedef bu. 25 bin dolara çıkması ne demek? Hepimizin bugüne göre 2,5 misli daha zengin olması. İnşallah otomobilde, işte biz bu 25 bin dolara sıçrama projesini yapmış olacağız. Her il Allah razı olsun bu işi sahipleniyor. 81 il, 'bizde yapılsın.' diyor. İnşallah bunun çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar bittikten sonra tabii bu bizim vereceğimiz bir karar değil. Hükümetimiz karar verecek. Buna karar verdiği zaman inşallah el birliği ile de bir an önce Türkiye ilk defa kendi yüzde yüz elektrikli, dünyayla aynı noktada başlayan ve tamamıyla örnek vereyim bugün kullandığımız en ucuz akaryakıtla, elektrikli otomobilin gittiği mesafeyi mukayese ettiğiniz zaman 10'da bir daha ucuza yol katediyorsunuz. Bakımı, tamiri yok. Artık dünya o tarafa gidiyor. Biz de o noktada onu yakalamış olacağız."

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, "Farklı düşüneceğiz. Allah hepimizi farklı yaratmış. Zenginliğimiz bu zaten. İnsanoğlunun özelliği bu. Farklı düşüncelerinden dolayı kimse kimseyi kınamayacak. Farklılarımızı ortaya koyacağız. Ortak akılla ve diyalogla meselelerimizi çözeceğiz. Allah ülkemizdeki bu birlik ve beraberliği devam ettirsin. Afrin'de bütün millet birleşti. 15 Temmuz'da nasıl birleştik? Genel, yerel meselelerde farkı düşüneceğiz ama birleşeceğiz, tartışacağız, doğruyu bulacağız. Ülkemizi ilk 10 ekonomi arasına sokmak istiyoruz." dedi.

TOBB'un en demokratik kurumlardan biri olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, kazanmak ve kaybetmenin önemli olmadığını, kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını ifade etti.

Çeşitli hediyeler takdim edilen Hisarcıklıoğlu, Ereğli ekonomisine katkı sağlayanlara plaket verdi. Hisarcıklıoğlu, daha sonra Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, bir süre önce hayatını kaybeden eski başkan Yaşar Tetiker'in isminin verildiği konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi.