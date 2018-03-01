1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'2022'de artık yerli arabamızı satın alacağız'

Hisarcıklıoğlu: - "İnşallah Türkiye ilk defa kendi markasıyla yerli, milli otomobilini üretecek. 2019'da ilk prototip, 2021 veya 2022'de artık arabamızı satın alacağız. Ne olacak bu? Tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışa başlıyoruz. Türkiye'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü sağlayacak"
01 Mart 2018 21:18
Yazdır
'2022'de artık yerli arabamızı satın alacağız'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,"İnşallah Türkiye ilk defa kendi markasıyla yerli, milli otomobilini üretecek. 2019'da ilk prototip, 2021 veya 2022'de artık arabamızı satın alacağız. Ne olacak bu? Tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışa başlıyoruz. Türkiye'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü sağlayacak." dedi.

Çeşitli ziyaretler için Zonguldak'a gelen Hisarcıklıoğlu, "Ereğli Ekonomisine Değer Katanlar Ödül Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, 7 yıldır otomobil yapacak babayiğitler arandığını hatırlattı. Otomobil yapacak babayiğitler çıkardıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah Türkiye ilk defa kendi markasıyla yerli, milli otomobilini üretecek. 2019'da ilk prototip, 2021 veya 2022'de artık arabamızı satın alacağız. Ne olacak bu? Tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışa başlıyoruz. Türkiye'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü sağlayacak. Hedefimiz bugün 10 bin dolar fert başına düşen milli gelirimiz. 25 bin dolara çıksın diyoruz. Hedef bu. 25 bin dolara çıkması ne demek? Hepimizin bugüne göre 2,5 misli daha zengin olması. İnşallah otomobilde, işte biz bu 25 bin dolara sıçrama projesini yapmış olacağız. Her il Allah razı olsun bu işi sahipleniyor. 81 il, 'bizde yapılsın.' diyor. İnşallah bunun çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar bittikten sonra tabii bu bizim vereceğimiz bir karar değil. Hükümetimiz karar verecek. Buna karar verdiği zaman inşallah el birliği ile de bir an önce Türkiye ilk defa kendi yüzde yüz elektrikli, dünyayla aynı noktada başlayan ve tamamıyla örnek vereyim bugün kullandığımız en ucuz akaryakıtla, elektrikli otomobilin gittiği mesafeyi mukayese ettiğiniz zaman 10'da bir daha ucuza yol katediyorsunuz. Bakımı, tamiri yok. Artık dünya o tarafa gidiyor. Biz de o noktada onu yakalamış olacağız."

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğinde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını vurgulayarak, "Farklı düşüneceğiz. Allah hepimizi farklı yaratmış. Zenginliğimiz bu zaten. İnsanoğlunun özelliği bu. Farklı düşüncelerinden dolayı kimse kimseyi kınamayacak. Farklılarımızı ortaya koyacağız. Ortak akılla ve diyalogla meselelerimizi çözeceğiz. Allah ülkemizdeki bu birlik ve beraberliği devam ettirsin. Afrin'de bütün millet birleşti. 15 Temmuz'da nasıl birleştik? Genel, yerel meselelerde farkı düşüneceğiz ama birleşeceğiz, tartışacağız, doğruyu bulacağız. Ülkemizi ilk 10 ekonomi arasına sokmak istiyoruz." dedi.

TOBB'un en demokratik kurumlardan biri olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, kazanmak ve kaybetmenin önemli olmadığını, kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını ifade etti.

Çeşitli hediyeler takdim edilen Hisarcıklıoğlu, Ereğli ekonomisine katkı sağlayanlara plaket verdi. Hisarcıklıoğlu, daha sonra Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, bir süre önce hayatını kaybeden eski başkan Yaşar Tetiker'in isminin verildiği konferans salonunun açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haber 1,211 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'En Zengin 100 Türk' listesi açıklandı
01 Mart 2018 15:37		 Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
01 Mart 2018 15:01
İstanbul'da perakende fiyatlar arttı
01 Mart 2018 12:24		 'Başladığında yer yerinden oynayacak'
01 Mart 2018 11:49
'300 koyun projesi'ne başvurular yarın sona eriyor
01 Mart 2018 11:20		 Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması
01 Mart 2018 11:07
İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 113 arttı
01 Mart 2018 10:18		 İhracat rakamları açıklandı
01 Mart 2018 10:15
Mersin'de 200 yatırımcı yer bekliyor
01 Mart 2018 08:45		 Karnesi pekiyi olan mükellefin KDV'si hızlı iade edilecek
01 Mart 2018 08:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Nöbet izninde olan memur, hizmet içi eğitime katılmak zorunda mıdır?
Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
Afrin şehidinin Konya'daki ailesine acı haber verildi
Bekçiliğe Giriş Sınavı Yönetmeliği değişti
Erdoğan, Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı
2 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Belediye ve Bağlı Kuruluşlara Yönelik Yönetmelikte Değişiklik
Aydın'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu
Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dokuzsekiz 1
reis bizi etiler'e götür 1
1 mart muhasebeciler günü 11
hope hicks 3
mevcut 1
kara tahtada bilgisayar öğreten teknoloji öğretmeni 5
Jeremain Lens 2
tanker 1
Biz şimdi neyiz ciler 3
03.03.2018 karabükspor vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
MASAK sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam