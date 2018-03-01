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17 yaşındaki lise öğrencisi falezlerden atladı
Antalya'da, arkadaşı M.B.'ye (16) fotoğrafını çektiren O.A. (17), cebindeki mektubu fırlattıktan sonra 40 metrelik falezlerden atladı. Ağır yaralanan O.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı
Antalya'da Karaalioğlu Parkı'nda M.B. ile oturan O.A., arkadaşından, falezlerin üzerinde kendisinin fotoğrafını çekmesini istedi.
CEBİNDEKİ MEKTUBU FIRLATTI VE ATLADI
Fotoğraf çekiminin ardından O.A., cebindeki mektubu arkadaşına doğru fırlatarak, yaklaşık 40 metrelik falezlerden kendisini boşluğa bıraktı. Şoke olan M.B., bağırarak, çevredekilerden yardım istedi.
'MEĞER SON FOTOĞRAFINI ÇEKTİRİYORMUŞ'
Bir yandan da arkadaşının yanına gitmeye çalışan M.B.'yi, parkta dolaşanlar durdurdu. Gözyaşlarını tutamayan M.B., arkadaşı O.A.'nın kız arkadaşı ve ailesiyle sorunlar yaşadığını söyledi. Falezlerden atlamasını hiç beklemediğini dile getiren M.B., 'Meğer son fotoğrafını çektiriyormuş' diyerek, ağladı.
DURUMU KRİTİK
Falezlerden atlayan O.A.'yı deniz polisi, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkardı. Botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürülen O.A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. O.A.'nın durumunun kritik olduğu belirtildi.
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