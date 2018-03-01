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Türkiye'nin ithal ettiği sığırlar geldi
'Yüzen ahır' diye bilinen 'Rahmen' adlı canlı hayvan gemisi, Uruguay'dan yüklenen 7 bin 500 sığırla Bandırma Çelebi Limanı'na demirledi. Lodosun etkisiyle gemiden çevreye yayılan koku ilçe halkının tepkisine neden oldu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, geçen Ocak ayında yaptığı 'Bu yıl karkas et ithalatı yerine, yurt dışından canlı kesimlik hayvan getirileceği' açıklamasının ardından, ithal canlı sığırların özel hayvan gemileriyle getirilmesine devam ediliyor.
Geçen ay canlı hayvan getiren 'Norland' adlı gemiden sonra, 'Yüzen ahır' diye bilinen 209 metrelik 'Rahmen' adlı canlı hayvan gemisi de Uruguay'dan yüklenen 7 bin 500 baş sığırı Bandırma Çelebi Limanı'na getirdi.
Canlı hayvan yük gemisinden lodosun da etkisiyle yayılan kokular tepki çekerken, gemiden kamyonlara alınan besilik hayvanlar çeşitli illere sevk edilmeye başlandı. Besilik hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edildiği belirtildi.
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