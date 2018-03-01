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Kar yağdı balık fiyatları ucuzlamadı

İstanbul ve birçok bölgede kar yağışının etkili olmasına rağmen balık fiyatları düşmüyor. Balıkçılar yüksek fiyatla ilgili açıklama yaparak, "Denizleri 2 yıl nadasa bırakmamız lazım" dedi.
01 Mart 2018 21:58
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Kar yağdı balık fiyatları ucuzlamadı

Balık fiyatları geçtiğimiz yıla oranla bu yıl tezgahlardaki fiyatları ile cep yakmaya devam ediyor. Kar yağışına rağmen fiyatlar bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda kilosu 5 liraya satılan hamsi, bu yıl tezgahlarda 15 liradan alıcı bekliyor. Denizlerin yanlış kullanılması, avlanma yapılırken balıkların üreme dönemine girmeden yavru iken tutulması da balık fiyatlarının yüksek olmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

"Balıkçılarımız bu yıl yüzde 60 daha az kapasiteyle çalışıyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul'un ünlü balıkçısı Kenan Balcı, balıkçılarının bu yıl işlerinin çok kötü olduğunu ve yüksek fiyatlardan etkilendiklerini ifade ederek, "Balıkçılık dili ile rast gele deriz. Bu sene balık rast gelmedi. Soğuk havaları kar yağışını bekledik ama soğuk havaya rağmen balık bir türlü gelemedi. Bu sene yüzde 60 daha az kapasite ile balıkçılarımız çalışıyor. Balık soğukta da gelmedi" dedi.

"Denizleri 2 yıl nadasa bırakmamız lazım"

Hamsinin bu sene geçtiğimiz yıla oranla daha pahalı olduğunu dile getiren Kenan Balcı, "Hamsi bugün 15 lira çok iri hamsi değil. Geçen yıl 5 lira 7 lira en fazla 10 liraya kadar çıkıyordu. Hiçbir şey yok ama balık azalıyor. Önlemlerimizi almamız lazım. Marmara, Karadeniz tükenmeyen madenlerimizdir. Bazı detaylar var o detayları yok etmemiz lazım. Bir de 2 sene denizlerimizi nadasa bırakmamız lazım. Çünkü yavru balıkların büyüyüp yumurta yapmaları lazım şu anda yavru olarak tutulan balıklar balıkların azalmasına neden oluyor. Balıkçılar şu anda balık tutamıyorlar. Mesela gemiler gidiyor denize 10 liralık balık tutuyor. Ama 12 lira mazot yakıyor. İşçi parası mazot parası 12 liraya mal oluyor. Bu seferde 2 lira eksi hanesine yazıyor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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