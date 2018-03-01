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Bakanlık: Çiftlik Bank yalan söylüyor, hesaplarına bloke koymadık

"Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdiği inceleme ve denetim faaliyetinde, denetime konu firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmamıştır"
01 Mart 2018 22:08
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Bakanlık: Çiftlik Bank yalan söylüyor, hesaplarına bloke koymadık

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, "Çiftlik Bank" olarak bilinen sisteme ilişkin inceleme ve denetimin sürdüğü, bakanlığın söz konusu firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çiftlik Bank" konusunda ilk olarak 29 Kasım 2017 tarihinde sanal çiftlik oyunlarına ilişkin ve Bakanlığa daha önceden ulaşan sistemin yasal olup olmadığına ilişkin sorular ile piramit satış sistemi şeklinde faaliyet yürütüldüğüne dair ihbarlar üzerine, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetim faaliyetlerinin yürütüldüğünün duyurulduğu anımsatıldı.

Daha sonra, Bakan Bülent Tüfenkci'nin denetim sürecinin değerlendirme aşamasında olduğuna ilişkin açıklamasının basında "Çiftlik Bank soruşturması bitti" benzeri başlıklarla haberleştirilmesi üzerine, yapılan incelemenin henüz değerlendirilmesinin devam ettiği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu duyurularda da belirtildiği üzere Bakanlığın gerçekleştirdiği denetim faaliyetlerinin değerlendirme aşamasında olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte başta yazılı ve çağrı merkezi olmak üzere çeşitli kanallardan ulaşan başvurularda Bakanlığımız talimatı, incelemesi, açıklamaları ya da yönlendirmesi neticesinde Bankaların denetim konusu şirket ile para çekme, yatırma gibi çeşitli bankacılık işlemlerini yapmadığı ve bu durumun çok sayıda mağduriyet yarattığı hususları dile getirilmektedir. Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirdiği inceleme ve denetim faaliyetinde, denetime konu firma hakkında banka hesaplarına bloke konulması, herhangi bir bankacılık işlemi yapmasının engellenmesi gibi bir işlemi ya da yönlendirmesi olmamıştır."

Bu kapsamda, "Bahsi geçen başvurularda yaşandığı iddia edilen bankacılık işlemlerine dair sorunların ilgili bankaların politika ve kararlarından kaynaklanıyor olabileceği." vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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