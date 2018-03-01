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Telefon aracılığıyla müdahale bebeğin hayatını kurtardı

Diyarbakır'da Çiğdem ve Mehmet Takın çiftinin boğazına kaçan yabancı cisim dolayısıyla boğulma tehlikesi geçiren 4 aylık bebeği, 112 Acil Servis ekiplerince telefonla yapılan yönlendirme sayesinde yaşama döndü.
01 Mart 2018 22:33
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Telefon aracılığıyla müdahale bebeğin hayatını kurtardı

Diyarbakır'da 8 yıllık evliliklerinin ardından tüp bebek tedavisiyle doğan Çiğdem ve Mehmet Takın çiftinin boğazına kaçan yabancı cisim dolaysıyla boğulma tehlikesi geçiren 4 aylık bebeği, 112 Acil Servis ekipleri tarafından telefonla yapılan yönlendirme sayesinde hayata döndü.

Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde oturan Çiğdem ve Mehmet Takın çiftinin 4 aylık bebeği Üveys Zeki Takın, boğazına kaçan cisim sonucu ansızın nefessiz kaldı. Anne baba, yardım için kapısını çaldıkları komşuları Gürsel Tunçok ile hastaneye gitmek için yola çıktı.

Bu sırada 112 Acil Servisi arayan Tunçok, görevli Melek Yıldırım'ın yönlendirmesiyle bebeğe müdahale etti. Yıldırım'ın söylediklerini yerine getiren Tunçok, bebeğin boğazındaki cismin çıkmasını sağladı.

Bebeğin hayatının kurtulmasını sağlayan Yıldırım ve Tunçok, Üveys Zeki Takın'ın taburcu edilmesinin ardından Takın çiftini evlerinde ziyaret etti.

Çiğdem Takın, AA muhabirine, gece çocuğunun nefes almadığını görünce komşularından yardım istediğini söyledi.

Yolda telefonla alınan yardım sayesinde bebeğinin hayatının kurtulduğunu dile getiren Takın, yardımcı olan Yıldırım ve Tunçok'a teşekkür etti.

"Hasta yakınının sakin olması bizim için bir avantajdı"

Yıldırım da bebeğin hayatının kurtulmasını sağladıkları için mutlu olduğunu anlatarak, gece gelen telefonda bebeğin boğazında yabancı bir cismin kaldığının ve nefes almadığının bildirildiğini belirtti.

Aracın güzergahını öğrendikten sonra ivedi bir şekilde ambulans yönlendirdiğini aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu sırada telefon görüşmesini sonlandırmadım. Hasta yakınının sakin olması bizim için bir avantajdı. Verilen komutları yerine getirdi. Hasta yakınına, bebeği dizine yatırmasını, başını aşağı doğru indirmesini, ağzını açmasını ve sırtına 5 kez vurmasını söyledim. İlk müdahalede cisim çıkmadı. Tekrar denedik, hasta yakını bebeğin ağladığını ve nefes almaya başladığını söyledi."

Daha sonra ekiplerin araca ulaştığını ve bebeğin durumunun iyi olduğunu öğrendiklerini anlatan Yıldırım, hastanede tedavi altına alınan bebeğin kısa sürede taburcu edildiğini dile getirdi.

Vatandaşların ilk yardımı öğrenerek, 112 Acil Servisin yönlendirmesine dikkat etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hasta yakınlarının verilen komutları panik yapmadan, soğukkanlı bir şekilde yerine getirmesi hastalarda hayat kurtarıcı niteliktedir." dedi.

Yaptıkları yönlendirmelerle bir insanın hayatını kurtarmanın kendilerini çok mutlu ettiğine dikkati çeken Yıldırım, çok yoğun ve stresli bir işte çalıştıklarını, yaptıkları işin farkında olduklarını anlattı.

Tunçok ise Lice ilçesinden bir yakınının düğüne katılmak için il merkezine geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Düğünden sonra arkadaşımın evine misafir oldum. Gece sohbet ettiğimiz sırada kapı telaşla çalındı. Aile, 'İmdat, koşun, bebek ölüyor.' dedi. Bebek cansız görünüyordu. Koştuk, çıplak ayakla kendimizi arabaya attık. Arkadaşıma 'Sen arabayı kullan, ben 112'yi arayacağım' dedim. 112 Acil Servisi aradım. 'Ambulans yola çıktı, siz de müdahale edebilirsiniz.' dediler. Nasıl müdahale edebileceğimi anlattılar. Görevlinin yönlendirmesiyle müdahale ettim. İlkinde çocuk bir tepki vermedi. İkincisinde çocuk nefes almaya başladı. 112 Acil Servisteki görevlinin yardımıyla, bir hayat kurtardık."
Anadolu Ajansı
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